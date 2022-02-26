Байден доручив виділити Україні 600 млн доларів негайної військової допомоги

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден розпорядився виділити Україні допомогу на загальну суму 600 мільйонів доларів. Відповідний меморандум опублікований пресслужбою Білого дому 25 лютого.

Як зазначається у тексті, Байден наділив державного секретаря Ентоні Блінкена повноваженнями щодо надання Україні негайної військової допомоги. Йому доручено "спрямувати до 350 мільйонів доларів в оборонні статті і послуги міністерства оборони, а також у військове навчання і підготовку" та визначити "чи важливо для безпекових інтересів США надати до 250 мільйонів доларів допомоги без врахування будь-яких законодавчих положень".

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Білий дім просить Конгрес виділити 6,4 мільярда доларів

У той же день стало відомо, що Білий дім на тлі військового вторгнення РФ в Україну запросив у Конгресу США виділити додатково 6,4 мільярда доларів для надання допомоги Україні та низці інших країн, а також для потреб Пентагону.

Як повідомило агентство Bloomberg, очікується, що 2,9 мільярда з цієї суми будуть спрямовані для надання гуманітарної допомоги Україні, владі балтійських країн та Польщі. Кошти призначені для стабілізації економічної ситуації, закупівлі продовольства, зміцнення безпеки. 3,5 мільярда має отримати Пентагон, на дії пов'язані з подіями в Україні. За інформацією Bloomberg, запит Білого дому має всі шанси на підтримку парламентарів.

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