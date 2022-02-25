Росія заблокувала резолюцію ООН щодо її вторгнення в Україну

Росія, як і очікувалося, заблокувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка рішуче засуджує агресію РФ проти України та вимагає негайно вивести російські війська з української території. Проєкт цього документа, підготовлений США спільно з Албанією, на засіданні в Нью-Йорку у п'ятницю, 25 лютого, підтримали 11 із 15 членів Ради Безпеки. Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати утрималися. Москва має право вето як постійний член Ради Безпеки ООН. Тепер резолюція може бути передана на голосування до Генеральної асамблеї ООН, рішення якої, однак, не мають зобов'язального характеру.

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Постпред США в ООН: Не можна накласти вето на правду

"Дозвольте мені прояснити одну річ, - заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, звертаючись до свого російського колеги Василя Небензі. - Можна накласти вето на цю резолюцію, але не можна накласти вето на наші голоси, не можна накласти вето на правду, не можна накласти вето на наші принципи, не можна накласти вето на український народ". Небензя у свою чергу заявив, що Росія "не веде війну з Україною та українським народом" і що мети того, що він назвав "російською спецоперацією", незабаром буде досягнуто.

На пропозицію представника України Сергія Кислиці було оголошено хвилину мовчання на згадку про загиблих в Україні.

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Проєкт резолюції Радбезу ООН засуджує агресію РФ "найрішучішим чином" і підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України, а також її незалежність та цілісність. Він закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно" вивести війська із сусідньої країни та повернутися до Мінських угод.

Як повідомлялося, російські війська 24 лютого розпочали напад на Україну.

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Євросоюз, Великобританія, США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти Москви, під них підпадають зокрема великі компанії, наближені Путіна, та представники великого бізнесу.

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