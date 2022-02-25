 Росія заблокувала резолюцію ООН щодо її вторгнення в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Росія заблокувала резолюцію ООН щодо її вторгнення в Україну

Москва, як і очікувалося, скористалася правом вето постійного члена Ради Безпеки ООН. Тепер документ можуть передати на голосування до Генеральної асамблеї ООН.

Засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку

Засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку

Росія, як і очікувалося, заблокувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка рішуче засуджує агресію РФ проти України та вимагає негайно вивести російські війська з української території. Проєкт цього документа, підготовлений США спільно з Албанією, на засіданні в Нью-Йорку у п'ятницю, 25 лютого, підтримали 11 із 15 членів Ради Безпеки. Китай, Індія та Об'єднані Арабські Емірати утрималися. Москва має право вето як постійний член Ради Безпеки ООН. Тепер резолюція може бути передана на голосування до Генеральної асамблеї ООН, рішення якої, однак, не мають зобов'язального характеру.

Читайте також: ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України

Постпред США в ООН: Не можна накласти вето на правду

"Дозвольте мені прояснити одну річ, - заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, звертаючись до свого російського колеги Василя Небензі. - Можна накласти вето на цю резолюцію, але не можна накласти вето на наші голоси, не можна накласти вето на правду, не можна накласти вето на наші принципи, не можна накласти вето на український народ". Небензя у свою чергу заявив, що Росія "не веде війну з Україною та українським народом" і що мети того, що він назвав "російською спецоперацією", незабаром буде досягнуто.

На пропозицію представника України Сергія Кислиці було оголошено хвилину мовчання на згадку про загиблих в Україні.

Читайте також: Гуманітарні місії і війна на Донбасі

Проєкт резолюції Радбезу ООН засуджує агресію РФ "найрішучішим чином" і підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України, а також її незалежність та цілісність. Він закликає Росію "негайно, повністю і беззастережно" вивести війська із сусідньої країни та повернутися до Мінських угод.

Як повідомлялося, російські війська 24 лютого розпочали напад на Україну.

Читайте також:Банки, технології та Путін: що відомо про санкції за війну Росії протиУкраїни

Євросоюз, Великобританія, США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти Москви, під них підпадають зокрема великі компанії, наближені Путіна, та представники великого бізнесу.

Дивитись відео 05:41

Війна в Україні: львівські волонтери готуються до напливу біженців та допомагають ЗСУ (25.02.2022)

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Мешканка Києва Наталія Севрюкова перед своїм будинком, 25 лютого. Руйнування, біженці, людські трагедії, демонстрації… З моменту початку війни в Україні минуло поки що менше двох діб - тут ми зібрали деякі фотографії за цей час.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Українські військові в Києві, 25 лютого

  • Україна

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Українські солдати оглядають уламки літака, що впав поблизу Києва, 25 лютого

  • Львів

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Жінка з дитиною у бомбосховищі у Львові, 25 лютого

  • Брюссель

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Виступ президента України Володимира Зеленського через відеозв'язок перед учасниками саміту ЄС у Брюсселі, 24 лютого.

  • Нью-Йорк

    Війна в Україні - 25.02.2022

    "Stand with Ukraine" - світлова проєкція у фарбах українського прапору на будівлі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого.

  • Барселона

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Команда "Формули-1" Haas F1 Team, яка спонсорується компанією "Уралкалій", відмовилася від використання кольорів російського прапора. Барселона, 25 лютого.

  • Ханчжоу

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Мешканці китайського міста Ханчжоу дивляться, як представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков розповідає про виконання поставлених завдань наприкінці першого дня війни в Україні.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Антивоєнна демонстрація в Санкт-Петербурзі ввечері, 24 лютого.

  • Санкт-Петербург

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Один із затриманих учасників антивоєнної акції у Санкт-Петербурзі, 24 лютого.

  • Таганрог

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Переміщення військової техніки біля російського міста Таганрог на Азовському морі, 24 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Вибухи в Києві вранці, 25 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Телевізійне звернення президента Володимира Зеленського вранці, 25 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Мешканці Києва перед входом у метро – безпечне місце під час обстрілів міста.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Станції метро в Києві стали бомбосховищами для сотень мешканців української столиці, 24 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Підвал житлового будинку у Києві, 25 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Пожежники перед постраждалим будинком у Києві на вулиці Олександра Кошиця, 25 лютого.

  • Київ

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Посадка у переповнений автобус із Києва, 24 лютого.

  • КПП Лужанка - Берегшурань

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Біженці в районі українсько-угорського кордону - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 лютого.

  • Харків

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Заклеєні хрест-навхрест вікна у житловому будинку в Харкові.

  • Маріуполь

    Війна в Україні - 25.02.2022

    Мешканець Маріуполя на вулиці біля будинку зі слідами руйнувань, 24 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


Реклама

Докладно

Логотип Facebook

Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook

Російська Генпрокуратура визнала соцмережі причетними до "порушення прав та свобод громадян РФ".  

Російські війська атакували Україну

Що відомо про санкції Заходу за напад Росії на Україну

DW розповідає про санкційні пакети ЄС, США і Великобританії, запроваджені проти Росії.  