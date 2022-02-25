ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України

У разі подальшого погіршення ситуації в Україні ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців із країни. Як зазначила речниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабія Манту на брифінгу в Женеві у п'ятницю, 25 лютого, вже нині тисячі людей перетинають кордони Польщі, Молдови, Словаччини та Росії в пошуку притулку від бойових дій.

УВКБ ООН готується надавати допомогу в розміщенні й забезпеченні біженців, повідомляє інформаційна агенція dpa. За оцінками УВКБ ООН, вже нині всередині України більше ста тисяч осіб втекли зі своїх домівок у місця, які вважають більш безпечними. Загалом же, прогнозують в організації, Україну внаслідок російського вторгнення можуть залишити до чотирьох мільйонів біженців. Оцінку в чотири мільйони шукачів притулку озвучила й посолка США при ООН Лінда Томас Грінфілд.

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Станом на ранок п'ятниці, 25 лютого, ООН мала дані про 25 вбитих і 102 поранених цивільних осіб. За оцінками організації, реальна цифра може бути значно вищою.

У сусідніх країнах створюється інфраструктура

ЮНІСЕФ уже створює інфраструктуру для прийому біженців у Молдові, Румунії, Польщі та Словаччині. Організація створює вздовж основних маршрутів імовірної втечі цивільних тимчасові притулки для жінок і дітей.

Молдова вранці у п'ятницю, 25 лютого, повідомила, що до країни за перший день російської агресії прибули чотири тисячі осіб. Кишинів заявляє про готовність прийняти ще десятки тисяч біженців. "Ми допомагатимемо людям, яким потрібна наша допомога і підтримка", - зазначила президентка країни Мая Санду, слова якої наводить Reuters. За даними молдовських ЗМІ, на кордоні з Україною утворилися черги на в'їзд.

Польща, Румунія й Угорщина напоготові

Польща готує санітарний потяг, який вивозитиме з України поранених, і підготувала список лікарень, готових приймати українців постраждалих внаслідок бойових дій. На кордоні створено центри прийняття біженців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт надаватиме гуманітарну допомогу, але готовий і приймати біженців. Гуманітарну допомогу пообіцяв і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Болгарський президент Румен Радєв говорить про готовність приймати біженців, але передовсім готується евакуювати з України чотири тисячі етнічних болгар.

Українці пішки переходять угорський кордон, 24 лютого

Чехія відправляє потяги

Про готовність прийняти українців, що тікають від війни, заявила і Чехія. Чеська залізниця надає вагони на шість тисяч місць, аби допомогти з евакуацією людей.

У словацькому регіоні Кошице на кордоні з Україною створено близько двох тисяч ліжок для розміщення біженців. Крім того, прийняти людей готуються близько 60 фітнес-студій, де можна буде розміститися. Reuters повідомляє про довгі черги на словацькому кордоні. Міністр оборони країни Ярослав Над заявив, що до кордону відправлять до 1500 військовослужбовців і створять додаткові пункти пропуску.

Євросоюз узгоджує дії

Міністр внутрішніх справ країн Євросоюзу цими вихідними проведуть зустріч, на якій обговорять координацію дій щодо прийняття біженців з України, повідомив у своєму Twitter 25 лютого голова МВС Франції Жеральд Дарманін. Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив переконання, що країни ЄС готові приймати українців. "Очевидно, європейці готові продемонструвати солідарність, прийняти біженців", - заявив міністр, якого цитує Reuters.