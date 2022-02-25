 ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України

Організація Об'єднаних Націй очікує у разі подальшого погіршення ситуації до чотирьох мільйонів біженців з України. Західні сусіди готуються приймати тих, хто тікатиме від російської агресії.

Польські військовослужбовці роздають їжу українським біженцям на вокзалі прикордонного міста Перемишль, фото 25 лютого

Польські військовослужбовці роздають їжу українським біженцям на вокзалі прикордонного міста Перемишль, фото 25 лютого

У разі подальшого погіршення ситуації в Україні ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців із країни. Як зазначила речниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабія Манту на брифінгу в Женеві у п'ятницю, 25 лютого, вже нині тисячі людей перетинають кордони Польщі, Молдови, Словаччини та Росії в пошуку притулку від бойових дій.

УВКБ ООН готується надавати допомогу в розміщенні й забезпеченні біженців, повідомляє інформаційна агенція dpa. За оцінками УВКБ ООН, вже нині всередині України більше ста тисяч осіб втекли зі своїх домівок у місця, які вважають більш безпечними. Загалом же, прогнозують в організації, Україну внаслідок російського вторгнення можуть залишити до чотирьох мільйонів біженців. Оцінку в чотири мільйони шукачів притулку озвучила й посолка США при ООН Лінда Томас Грінфілд.

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Станом на ранок п'ятниці, 25 лютого, ООН мала дані про 25 вбитих і 102 поранених цивільних осіб. За оцінками організації, реальна цифра може бути значно вищою.  

У сусідніх країнах створюється інфраструктура

ЮНІСЕФ уже створює інфраструктуру для прийому біженців у Молдові, Румунії, Польщі та Словаччині. Організація створює вздовж основних маршрутів імовірної втечі цивільних тимчасові притулки для жінок і дітей.

Молдова вранці у п'ятницю, 25 лютого, повідомила, що до країни за перший день російської агресії прибули чотири тисячі осіб. Кишинів заявляє про готовність прийняти ще десятки тисяч біженців. "Ми допомагатимемо людям, яким потрібна наша допомога і підтримка", - зазначила президентка країни Мая Санду, слова якої наводить Reuters. За даними молдовських ЗМІ, на кордоні з Україною утворилися черги на в'їзд.

Польща, Румунія й Угорщина напоготові

Польща готує санітарний потяг, який вивозитиме з України поранених, і підготувала список лікарень, готових приймати українців постраждалих внаслідок бойових дій. На кордоні створено центри прийняття біженців.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт надаватиме гуманітарну допомогу, але готовий і приймати біженців. Гуманітарну допомогу пообіцяв і президент Румунії Клаус Йоганніс.

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Болгарський президент Румен Радєв говорить про готовність приймати біженців, але передовсім готується евакуювати з України чотири тисячі етнічних болгар.

Українці пішки переходять угорський кордон, 24 лютого

Українці пішки переходять угорський кордон, 24 лютого

Чехія відправляє потяги

Про готовність прийняти українців, що тікають від війни, заявила і Чехія. Чеська залізниця надає вагони на шість тисяч місць, аби допомогти з евакуацією людей.

У словацькому регіоні Кошице на кордоні з Україною створено близько двох тисяч ліжок для розміщення біженців. Крім того, прийняти людей готуються близько 60 фітнес-студій, де можна буде розміститися. Reuters повідомляє про довгі черги на словацькому кордоні. Міністр оборони країни Ярослав Над заявив, що до кордону відправлять до 1500 військовослужбовців і створять додаткові пункти пропуску.

Євросоюз узгоджує дії

Міністр внутрішніх справ країн Євросоюзу цими вихідними проведуть зустріч, на якій обговорять координацію дій щодо прийняття біженців з України, повідомив у своєму Twitter 25 лютого голова МВС Франції Жеральд Дарманін. Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив переконання, що країни ЄС готові приймати українців. "Очевидно, європейці готові продемонструвати солідарність, прийняти біженців", - заявив міністр, якого цитує Reuters.

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