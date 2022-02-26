 ЗСУ: РФ перекидає резервні підрозділи до кордону з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2022

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Новини

ЗСУ: РФ перекидає резервні підрозділи до кордону з Україною

Росія продовжує наступальну операцію проти України та підтягує резервні підрозділи до українського кордону, повідомляють у генштабі ЗСУ.

Російські війська на навчаннях у Білорусі, лютий 2022 року

Російські війська на навчаннях у Білорусі, лютий 2022 року

РФ почала передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони та продовжує наносити авіаційні удари по аеродромах, угрупованнях військ Збройних сил України (ЗСУ) на сході України та у північній частині Київської області. Про це йдеться в оперативному зведенні генерального штабу ЗСУ щодо протидії російському вторгненню станом на 06:00 (за Києвом) суботи, 26 лютого. 

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України, зокрема РФ здійснила поодинокі авіаційні удари в районах міст Суми, Полтава, Маріуполь. "З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України", - йдеться в повідомленні.

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Авіацією керують з Білорусі та Криму

Генштаб ЗСУ вказує, що управління діями тактичної авіації РФ відбувається з території Білорусі та анексованого Криму. У районі міста Мозир в Білорусі перебувають батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії східного військового округу РФ, що можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Також РФ неодноразово застосовувала оперативно-тактичну авіацію у районах міст Южне й Одеса, по аеродрому міністерства оборони України "Озерне" біля Житомира, по об’єктах цивільної інфраструктури у Київській області.

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На Слобожанському напрямку оперативне угруповання військ ЗСУ зупинило наступ і продовжує ведення оборонних боїв в Харківської області. Міські бої йдуть в Охитрці Сумської області.

На приморському напрямку в районі населеного пункту Коблево в результаті вогню механізованих підрозділів 28-ої окремої механізованої бригади знищений катер та до 20 чоловік особового складу диверсійно-розвідувальної групи противника.

Група інженерних загороджень Військово-морських сил ЗСУ здійсненила мінування десантно-доступних ділянок.

ЗСУ збили ІЛ-76МД з російським десантом

Угруповання Повітряних сил ЗСУ, відбиваючи повітряні удари, знищила військово-транспортний літак ІЛ-76МД з десантом російських військ. Продовжується ведення систематичних бойових дій, зокрема нанесення вогневого ураження по скупченню живої сили та військової техніки в Київській, Чернігівській та Херсонській областях.

Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та утримує зайняті позиції вздовж лінії розмежування.

"Орієнтовні втрати противника складають: літаки - 14 одиниць, гелікоптери - 8, танки - 102, ББМ - 536, гармат - 15, ЗРК БУК - 1", - вказують у генштабі ЗСУ. 

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