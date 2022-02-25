 Тисячі українців виїжджають з країни - прикордонники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тисячі українців виїжджають з країни - прикордонники

За даними Держприкордонслужби, на кордоні України з Польщею наразі перебувають близько 10 тисяч автівок, зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщини - понад 220, Румунії - 1100.

Українки і українці під час перетину кордону з Угорщиною

Українки і українці під час перетину кордону з Угорщиною

Тисячі українців ввечері п'ятниці, 25 лютого, стоять у чергах на прикордонних пунктах з сусідніми країнами, щоб виїхати з України, повідомляє Державна прикордонна служба України. Так, за їх даними, на кордоні з Польщею на вісьмох пунктах пропуску - загалом близько десяти тисяч автівок, на кордоні зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщиною - понад 220, а Румунією - 1100. Зазначається, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України. 

Загалом 19 тисяч українців в'їхали в Румунію через шість прикордонних пунктів пропуску з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколае Чука. У розмові з журналістами на прикордонному переході на північному сході Румунії, він також сказав, що близько восьми тисяч з них пройшли через Румунію транзитом на шляху до Болгарії та Угорщини.

Нагадаємо, через запровадження воєнного стану з України забороняється виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років. Водночас Польща оголосила спрощені правила для в'їзду українців, які рятуються від війни.

Читайте також: ООН очікує до чотирьох мільйонів біженців з України

Дивитись відео 06:15

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (23.02.2022)

Реклама

Докладно

Логотип Facebook

Влада Росії частково обмежила доступ до Facebook

Російська Генпрокуратура визнала соцмережі причетними до "порушення прав та свобод громадян РФ".  

Російські війська атакували Україну

Що відомо про санкції Заходу за напад Росії на Україну

DW розповідає про санкційні пакети ЄС, США і Великобританії, запроваджені проти Росії.  