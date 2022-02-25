Тисячі українців виїжджають з країни - прикордонники

Тисячі українців ввечері п'ятниці, 25 лютого, стоять у чергах на прикордонних пунктах з сусідніми країнами, щоб виїхати з України, повідомляє Державна прикордонна служба України. Так, за їх даними, на кордоні з Польщею на вісьмох пунктах пропуску - загалом близько десяти тисяч автівок, на кордоні зі Словаччиною - близько 270 автомобілів, Угорщиною - понад 220, а Румунією - 1100. Зазначається, що прикордонники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення громадян на виїзд з України.

Загалом 19 тисяч українців в'їхали в Румунію через шість прикордонних пунктів пропуску з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив прем'єр-міністр Румунії Ніколае Чука. У розмові з журналістами на прикордонному переході на північному сході Румунії, він також сказав, що близько восьми тисяч з них пройшли через Румунію транзитом на шляху до Болгарії та Угорщини.

Нагадаємо, через запровадження воєнного стану з України забороняється виїжджати чоловікам віком від 18 до 60 років. Водночас Польща оголосила спрощені правила для в'їзду українців, які рятуються від війни.

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