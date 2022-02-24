Військовий експерт: Росія зіштовхнулася з серйозним опором українців

Матьє Булег - військовий експерт британського аналітичного центру Chatham House. DW поговорила з ним про те, як розвивається ситуація під час війни Росії проти України, плани Кремля та про те, чим може допомогти Києву Захід.

DW: Військова ситуація видається відчайдушною для української армії. Яка ваша оцінка?

Матьє Булег: Ситуація не настільки відчайдушна. Так, це російська армія, але у кількох місцях Збройні сили України (ЗСУ) уповільнили її просування. Російські війська намагаються придушити ППО України, українські - б'ються за кожен квадратний метр, намагаючись стримати атаку на першому етапі. Наразі йдеться про пом'якшення наслідків та підготовку можливого контрнаступу, коли російські війська почнуть широкомасштабне вторгнення.

Чи можуть українські сили утримати Київ?

У Києві складна ситуація. Росіяни, ймовірно, намагатимуться оточити Київ із кількох стратегічних напрямів, а потім або тримати облогу, або входити до міста - залежно від ступеня опору. Є питання, чи поспішає Росія, і чи вирішать вони зайти до Києва швидко. Або ж вони можуть дозволити собі облогу. Бій може бути або дуже швидким, або довгим і дуже кривавим.

Чи розумієте ви, який у Росії план в Україні? Яка кінцева мета - повна чи часткова окупація?

Важко сказати. Росія має карту військової географії України. Реалізацію цього плану стримує здатність українських сил чинити опір. Цей план також може стримати відповідь Заходу, якщо ми дамо справжню відповідь, яка змінить співвідношення витрат і вигоди для Кремля.

Третій стримувальний фактор - бойовий дух та бажання воювати російських сил. Поки що можна сказати, що Росія має план максимум, вони, ймовірно, спробують просунутися якомога глибше всередину української території з чіткою стратегією припинення війни. Це залежатиме від ступеня опору.

Тобто план Росії - повністю окупувати Україну та змінити уряд?

Не впевнений, що мета - повністю окупувати. Ціна цього, можливо, буде надто високою. Але, гадаю, з урахуванням опору українських сил вони вирішили швидше взяти Київ з метою обезголовлення держави. Це може повністю змінити ситуацію.

Припустимо, Росія окупує Україну. Чи зможе вона її утримати, чи це буде як у Чечні чи Афганістані?

ЗСУ, територіальна оборона, кожен житель боротиметься за свою батьківщину. Вони воюватимуть і вмиратимуть за свою країну. Російські генерали врахували це. Вони, напевно, проводитимуть дедалі більше операцій із придушення опору у міру просування углиб країни. Вони вже зіштовхнулися із серйозним опором українців.

Чим ще Захід може допомогти Україні? Якщо зброєю, то якою?

Це складне питання. З моменту, коли Росія, намагаючись не допустити постачання особливо наступальної зброї Україні, офіційно заявила, що наші дії можуть бути використані проти нас і призвести до ескалації. Росія може використовувати це проти нас і сказати, якщо ви постачаєте зброю, ви теж співучасник бойових дій, ви тепер у стані війни з нами. Це дуже небезпечна ескалація.

Судячи з риторики президента Путіна, який натякав на поріг застосування ядерної зброї, це є надзвичайно небезпечним моментом. Це потребує осмислення у країнах. Але це не означає, що ми не можемо принести користі. Ми можемо і повинні допомагати в галузі кібербезпеки, протидії дезінформації, що також є формою ведення війни, надавати фінансову допомогу. Також надзвичайно важливо допомагати жертвам війни, біженцям.

Україна була готова до такого вторгнення чи до нього неможливо підготуватись?

До такого неможливо підготуватись. Я думаю, ЗСУ підготовані настільки, наскільки це можливо. Вони готові битися до смерті, чого не скажеш про російську армію. Існують індикатори низького бойового духу, вони змушують призовників підписувати контракти на участь у бойових діях. Якоюсь мірою це відчайдушний крок в умовах протистояння з слабкішою, але надзвичайно мотивованою армією.

Який ваш прогноз на найближчі дні та тижні?

Думаю, найближчими днями ми побачимо битву за Київ у міру того, як російські війська будуть просуватися з півдня та з інших напрямків. Потім почнеться другий етап, широкомасштабне вторгнення, це питання часу. Коли буде повністю придушено можливості українців відбивати атаки з повітря, коли Росія також порушить систему командування, розпочнеться другий етап. Упродовж тижня буде зовсім інша військова географія України.

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