ОПУ: Всі атаки військ РФ на Київ відбиті

Радник керівника Офісу президента України (ОПУ) Михайло Подоляк заявив, що Російська Федерація за підсумками активних бойових дій у ніч суботи, 26 лютого, не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.

"Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, тому що Росія мала використати і використала всі свої ресурси й резерви для того, щоб завдати нам у максимальній кількості наших міст максимальні ураження. Одразу скажу, що цього не сталося. Збройні сили України разом із Національною поліцією повністю контролюють ситуацію і територію нашої держави", - сказав він на брифінгу зранку суботи.

За словами Подоляка, на півдні України, потужні бойові дії з військами РФ тривають у Херсоні, Миколаєві, Одесі. "Цей напрямок вважається пріоритетним для РФ. Вони намагаються там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося. І їм це не вдасться", - наголосив він.

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ОПУ: Ціль РФ - знищити керівництво України

Як вказав радник керівника ОПУ, Росія визначила для себе пріоритетним захоплення Києва. "Ключова ціль, про яку заявляла РФ - знищення політичного і військового керівництва України. Заради цього до міста Києва була спроба підтягнути максимальну кількість техніки і збройних сил Росії. На теперішній час можемо сказати наступне: і в самому місті, і на околицях міста Києва контрольована ситуація. Ситуація в місті: є поодинокі роботи диверсійно-розвідувальних груп, проти яких активно працюють представники Нацполіції і територіальної оборони. На околицях Києва активно працюють ЗСУ", - наголосив він.

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Знищено колону техніки РФ

За даними Сухопутних військ ЗСУ, в Києві вночі знищили колону військової техніки російських військ. "На метро Берестейська 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом, танк. Все спокійно, всіх поклали", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Радник керівника ОПУ також зазначив, що по багатьох українських містах вночі оголошували повітряну тривогу, тому що російська армія застосовувала артилерію та авіацію для ударів. Тривають бої навколо Маріуполя.

"Хочу сказати наступне: на 7 ранку 26 лютого жодної тактично-оперативної переваги попри ту кількість ресурсів і резервів, які були вкинуті в активні дії Росією, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла, Україна перемагає", - підкреслив він.