"Будь ласка, зупиніть цей жах": реакції росіян у соцмережах на війну проти України

Якби у соціальних мереж раптом з'явився голос, реальний такий голос, ми всі почули б сьогодні стогін, плач, крики розпачу та тихі молитви, нерозуміння, гнів, лють, безсилля. Таких сильних емоцій і переживань, таких відвертих висловлювань, які зробили не лише прості, а й публічні люди в Росії, соціальний світ, де з'явилися хештеги #НетВойне, #Мнененужнавойна, напевно, не бачив ще ніколи.

Як відреагували російські знаменитості

Чорна діра, просто чорне тло, - саме так розпочався день у Instagram-акаунтах багатьох публічних людей у ​​Росії. Відомий ведучий і пародист Максим Галкін написав: "З раннього ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!". Його колега Іван Ургант залишив такий запис: "Страх і біль. НІ ВІЙНІ".

Російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак написала: "Сьогодні розбудили мене о шостій ранку словами "Ксюша, почалася війна". Не на нашій землі - так. З нашими людьми - так. Всі мої прогнози - "к ебеням". Ми всі тепер замкнені в цій ситуації "Виходу немає. Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогоднішнього дня. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії зараз - оптимісти. Песимісти всі давно поїхали".

Голоси людей у ​​Instagram

Instagram вранці буквально вибухнув від постів проти війни, розв'язаної російським президентом Путіним. Тисячі людей, серед яких багато росіян, висловлюють солідарність із жителями України та вимагають зупинити війну проти братнього народу. Ось лише деякі уривки.

"Стоп, війна. Росіяни проти війни"

Під таким постом росіянка, мати двох синів під ніком nata_li_tvinova розмірковує: "Мабуть, це найгірший ранок у моєму житті, що я запам'ятаю назавжди. Сьогодні сталося те, що поставило крапку на всіх роздумах "а чи буде війна?" Вона вже йде! І моя держава її почала, проти таких самих людей, як ми... Уже багато хто пише, що цей день увійде в історію нашого народу і нашої батьківщини як ранок, що поклав початок кінцю, певна точка неповернення", після якої ніколи і нічого вже не буде так, як було раніше. У мене двоє військовозобов'язаних синів і я категорично проти того, щоб їх залучили до цих подій! Зараз на межі голоду і злиднів опиниться величезна кількість людей через кризу, яка настане ось-ось! Я не хочу мовчати, адже коли ми мовчимо, ми погоджуємося з цією війною, ми погоджуємося з численними смертями, з відсутністю їжі на прилавках! Я люблю Росію, я люблю Україну, прошу лише зупинитися тих, хто має ці повноваження! Будь ласка, зупиніть цей жах!

"Я з Росії, я за мир в Україні", - про це повідомляє користувач diaryation і далі пише: "Війн без втрат не буває, і іноді перемога завдає стільки втрат, що більше схоже на поразку. Війна завжди непередбачувана - твій супротивник може стати твоїм союзником, якщо у вас двох з'являються спільні інтереси. Найбільше від війни страждають невинні, які опинилися втягнутими у бій проти своєї волі. Війна - це шлях обману. І часом обманутим виявляєшся ти сам".

Росіянка Evgenia публікує фотографію - рукостискання у фарбах національних прапорів із підписом: "Нехай буде мир!"

Користувачка SOYKA, музикантка, зізнається, що не розуміється на політиці, і пише: "Ми всі слухаємо різні новини і віримо в різне. Але нас усіх об'єднує, як мені здається, одне - бажання жити спокійно і мирно. А ось що ми робимо, щоб досягти цього спокою - залежить від того, кого ми слухаємо, що читаємо і в яку правду ми віримо.

Ціль одна, а засоби різні. Всі люди, які хоч раз виїжджали за межі нашої країни, знають, що у всьому світі живе багато прекрасних людей: з іншими традиціями, іншою зовнішністю, іншим почуттям гумору... Але таких же чудових, захоплюючих, унікальних. І це не залежить від того, де вони народилися і живуть - у Росії, в Таїланді, в Америці, в Європі, в Африці... Всі ці люди відкриті та добрі, якщо ми відкриті та добрі до них. І вони також хочуть миру та спокою.

Удар російських військ по базі протиповітряної оборони біля Маріуполя, 24 лютого

Мені так страшно і боляче зараз! Я дуже хочу, щоб політики, які щось там ділять і грають у брудні ігри, знайшли в собі сили зупинити цю агресію, злість і хаос… Люди не повинні ненавидіти людей. Люди не повинні вбивати людей! І такі дії неможливо виправдати нічим".

Путін нікого не рятує

Користувачка під ніком mashatheloser публікує фотографію своєї сім'ї за новорічним столом і пише: "Це я. Була на Новий Рік в Україні. Поруч - моя сім'я. Люди, яких я люблю найбільше на світі. Сьогодні вони прокинулися від гуркоту літаків. Чули вибухи. Ніхто не знає, що буде далі. Все, що я можу зробити - спробувати показати якомога більшій кількість людей, що Путін нікого не рятує. Він лякає людей. Він вбиває солдатів".

"Відтепер і назавжди ваші руки забруднені в крові"

Росіянин Владислав Головков під ніком rachok_cabachok у своєму блозі пише: "24.02.2022. Запам'ятайте цю дату, вона увійде до всіх підручників історії. Сьогодні сталося те, чого всі так боялися, те, чого ми всі не хочемо на генетичному рівні. Я не думав, що колись це зможу вимовити вголос, але... почалася війна... Ще більше я не міг повірити в те, що війну почне держава, яка пережила дві страшні бійні першої половини 20-го століття. От і злетів "чорний лебідь". Думки плутаються, голова пухне від величезної кількості щохвилинних новин, а на душі бридко. Хіба цьому нас вчили? Хіба до цього нас готували? Ви, ті, які щороку кричать про необхідність пам'ятати 1941-1945! Ви, хто нам казав, що після Другої світової війни ніколи не буде! Ви, ті хто бідкалися про кризу патріотизму і нестачу поінформованості про велику війну! І ось хто ви насправді: ниці, підлі, брудні люди,які поховали відродження Росії заради власної спраги наживи, плебеї, які здійнялися на трон і намагаються показати всьому світу, що ви тепер патриції. Віднині і назавжди ваші руки забруднені в крові. У світі немає жодного приводу для початку бойових дій крім як вторгнення військ на територію країни. А ви це зробили. Ви почали те, що будь-яка розсудлива людина відкидає і не приймає всіма фібрами душі… Усьому слов'янському світові сил, вони нам знадобляться".

Коли неможливо мовчати

В іншій соціальній мережі емоції були не менш сильними. У своєму Facebook-акаунті Дмитро К. пише: "Коли збили Боїнг у 2014-му, першою думкою було, як важко і соромно бути росіянином в такий момент. А тепер... жити постійно з цим страшним відчуттям причетності всередині".

Маріанна Рейбо, головна редакторка та кураторка проєктів в ВД Максима Бурдіна залишила такий запис. Ми наводимо лише фрагменти: "24.02.2022. Страшна дата, яка залишиться чорною міткою на всій нашій історії. Але все, що я можу, це сказати #НІ. Ні нарузі над могилою мого прадіда, який воював за те, щоб на землі більше не було фашизму - а тим більше у нашій власній країні... Ні зраді пам'яті мого другого прадіда - військового льотчика, який зник безвісти і ліг у безіменній могилі за те, щоб більше не було війни. А братовбивчої війни, війни Росії з Україною - про це вони не могли й подумати!

Навіть якщо ця війна триватиме недовго, каятися за неї доведеться роками та десятиліттями! Адже можна скільки завгодно втішатися казками, що "якби не, то НАТО…", але факт залишається фактом: це ми напали на сусідню суверенну державу. Це наші ракети зараз бомбардують чужі військові аеродроми. Це ми вторглися на територію українських міст, які навіть до ДЛНР не мають жодного стосунку. І очевидно, що у цій війні ми не маємо шансів перемогти. Навіть якщо ми перетворимо Україну на згарище, силою перетворимо її на колонію, вб'ємо старих, жінок та дітей - це буде піррова перемога!"

Росіянка Ірина Строй написала: "Я, громадянка Російської Федерації, категорично засуджую агресію РФ проти України! Цій війні немає і не може бути виправдання!!! Мені соромно і боляче за те, що творить Путін, його оточення, за те, що несе пропаганда.Соромно за мою країну. Я розбита і розчавлена. І я молюся за Україну..."

В акаунті російського реп-гурту з Омська з'явився такий запис: "День жалоби, ганьби і відчаю. Російські бомби падають на українські міста. Чи можемо ми пересічні громадяни, це зупинити? Навряд чи. Але спробувати зобов'язані. Всі, хто проти війни - говоріть про це. Говоріть скрізь і завжди. У всіх акаунтах всіх своїх соцмереж. На центральних площах своїх міст. Сусідам, друзям і родичам кажіть, що ви проти війни. Зробимо те, що можемо, з тим, що маємо, там, де ми зараз є. Нетвойне

Керівник Центру міської антропології у Strelka KB Михайло Алексєєвський перефразував відомий вірш:

"Київ бомбили,

Нам оголосили,

Що почалася війна.

Навіть у страшному сні не міг уявити, що ця пісня може бути не про віроломний напад фашистів, а про дії російської армії. Такого ніколи не мало статися. #Нетвойне

Москвичка Віра Касевич написала: "Снаряди від братнього народу? Весь прогресивний світ асоціює зараз Росію з фашистськими загарбниками. Благаю вас - не мовчіть! Підніміть свій голос за мир. У будь-який спосіб. Інакше загинемо всі, якщо промовчимо. #Нетвойне

Олексій Сергєєв поділився особистими переживаннями: "Телефонувала мама, пенсіонерка, яка народилася ще за Сталіна. Каже, що не може мовчати і хоче вийти на першу в житті акцію.

- Мені нема чого втрачати, я життя прожила. Не можу сидіти тихо, ніби нічого не відбувається. Бомблять рідні міста, де живуть такі самі, як ми люди. При владі божевільна людина. Ми не змогли цьому запобігти, але не можна більше мовчати... Це безсилля зводить з розуму. "

Можна наводити висловлювання людей та заклики зупинити цю війну нескінченно. Закінчимо цей огляд словами користувача Facebook Тимофія Дзядка: "Сьогодні важливо це сказати. Я не підтримую дії російської влади. Всі росіяни, яких я знаю, не хочуть війни. Вони хочуть миру. #Нетвойне

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