НАТО проводить масштабні навчання на тлі війни Росії в Україні

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі російського вторгнення в Україну в понеділок, 14 березня, розпочинає у Норвегії найбільші цього року військові навчання.

Навчання Cold Response проводять на воді, у повітрі та на суші. Відпрацьовується оборона Норвегії у важких кліматичних умовах.

У маневрах, які триватимуть до 1 квітня, задіяні близько 30 тисяч солдатів, 200 літаків і 50 кораблів із 27 країн. У них беруть участь країни-сусіди Норвегії Швеція і Фінляндія, які є тісними партнерами НАТО. Від Німеччини в маневрах бере участь корабель Бундесверу Berlin із командою у 200 осіб.

Навчання проходять за кількасот кілометрів від кордону Росії. Їх запланували ще до того, як Москва розв'язала війну проти України. Альянс поінформував РФ про майбутні маневри та запрошував її надіслати своїх спостерігачів, але Росія відмовилася.

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