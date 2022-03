24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

++10.38++

Україна та Росія починають четвертий раунд переговорів, повідомив член української делегації, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією. Четверти тур", - сказав він. Позиції України, за його словами, лишаються незмінними: мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки.

++10.26++

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що війська РФ вночі здійснили авіаудар по території населеного пункту Первомайське Вітовського району. Також всю ніч обстрілювали Миколаїв. Зруйнували декілька житлових будинків в місті Снігурівка. Кількість жертв уточнюється.

++10.10++

Австралія запровадила санкції щодо 33 російських олігархів, відомих бізнесменів і членів їхніх сімей. До санкційного списку потрапили: власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, голова російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер, голова ради директорів банку "Росія" Дмитро Лебедєв, генеральний директор державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, голова "Транснафти" Микола Токарєв, голова російської держкорпорації "ВЕБ .РФ" Ігор Шувалов, а також Кирило Дмитрієв - глава Російського фонду прямих інвестицій, який займається просуванням за кордоном російської вакцини від коронавірусу Sputnik V.

++09.53++

Вранці на Київ, крім обстрілу багатоповерхівки, була здійснена ще одна атака, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. "Це святошинський район, завод Антонова. Три ракети. ДСНС там працює, пожежа локалізована. Попередньо жертв немає", - розповів він в ефірі об'єднаного телебачення.

++09.37++

Внаслідок потрапляння снаряду в багатоповерхівку на Оболоні в Києві загинули двоє людей. Троє осіб госпіталізовані, 15 врятовані, 63 евакуйовані. Пошуки тривають.

++09.19++

У понеділок о 10.00 за Києвом у Норвегії розпочинаються військові навчання НАТО Cold Response. У маневрах візьмуть участь близько 30 тисяч військовослужбовців, 200 літаків та 50 кораблів із 27 країн. Мета навчань, які триватимуть до 1 квітня, - відпрацювати оборону Норвегії в складних кліматичних умовах. За даними Організації Північноатлантичного договору, Росію поінформували про проведення навчань, але представники РФ відмовились від запрошення до спостереження.

++09.01++

Російський репер Morgenshtern випустив музичний кліп, який містить заклики до завершення війни Росії проти України. Відео на композицію "12" починається нецензурним зверненням українського журналіста Дмитра Гордона до російських солдатів, а закінчується аудіоповідомленням від мами бітмейкера музиканта Владислава Палагіна з Одеси про бомбосховища та написом "Він українець. Я росіянин. Ми робимо музику разом. Для всього світу. Ми хочемо миру. Ми хочемо дружби".

++08.36++

В Амстердамі Російська православна церква першою серед західних церков заявила про розрив із Московським патріархатом через війну РФ в Україні. Священики просять митрополита Бельгії, Нідерландів і Люксембургу з Вселенського Константинопольського патріархату прийняти їх до своєї єпархії.

++08.17++

У селищі міського типу Ставище Житомирської області внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях постраждали чотири особи. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, попередньо знищено сім будівель. Проводяться пошуки.

++07.54++

Внаслідок авіаудару пошкоджена телевізійна вежа у Рівненські області, повідомляє голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Деталі з'ясовуються.

++07.33++

Невідомий об'єкт потрапив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, внаслідок чого в будинку частково зруйнована сходова клітина з першого по третій поверхи та фасад будинку з першого по дев'ятий поверхи. В квартирах на третьому та четвертому поверхах спалахнула пожежа. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що чотири людини врятовано, пошуки тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється.

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, у житловий будинок влучив артилерійський снаряд.

++07.05++

За підсумком доби 13 березня генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що у стані, положенні та характері дій сил оборони суттєвих змін немає. "Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах", - йдеться у зведенні. Зокрема, генштаб зафіксував використання російськими військовими цивільної інфраструктури та релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки. Для порушення системи логістичного забезпечення на окупованих військами РФ територіях ЗСУ завдали ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах).

++05.55++

На Сумщині 14 березня гуманітарні коридори не відкриються, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. За його словами, "жоден із маршрутів станом на сьогодні не узгоджений".

++05.20++

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) висловився проти участі збройних сил ФРН у війні в Україні. Німеччина вже зробила кроки, які раніше були неможливими, заявив високопоставлений політик в ефірі громадсько-правового німецького телеканалу ARD. "Але уявити собі НАТО або Бундесвер, що беруть участь у війні, я не можу і вважаю це безвідповідальним", - наголосив Клінґбайль.

++04.45++

Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії України "точними ударами нанесли вогневого ураження бронетехніці РФ, знищивши тим самим живу силу окупантів, а також лишивши ворога можливості обстрілювати Маріуполь і просуватися на підступи з одного із напрямків", ідеться у Facebook МВС України.

++04.10++

Президент Франції Еммануель Макрон провів окремі телефонні переговори з президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом. Метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні", повідомляє пресслужба Єлисейсього палацу. Зеленському Макрон висловив повну підтримку і обговорив продовження переговорів між Росією та Україною.

Еммануель Макрон (л) і Джо Байден (архівне фото)

З Байденом під час спілкування Макрон "домовився посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".

++03.45++

Посольство РФ у США спростувало публікацію The Wall Street Journal про прокурорський тиск на західні компанії з погрозами арешту менеджерів та активів у Росії, назвавши її "чистою вигадкою". "Навіть у найскладнішій обстановці комерційні інтереси США на ємному російському ринку жодним чином не обмежуються", - зазначається у публікації на сторінці посольства у Facebook.

++03.10++

Німецька компанія Bosch постачала до РФ деталі, що використовувались у бойовій техніці, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телепрограми Anne Will на громадсько-правовому каналі ARD. За словами міністра, нещодавно українські військові захопили російські БМП, під час огляду яких з'ясувалося, що один із основних компонентів, що приводять машину в рух, вироблено Bosch.

Цілий "список випадків, коли німецькі компанії справді постачали до Росії продукцію, яка могла бути використана у військовій техніці", обговорювався з очільницею МЗС ФРН Анналеною Бербок (Annalena Baerbock), сказав Кулеба. Можливо, після багаторічної подібної співпраці з Росією настав час, щоб Україна отримала від Німеччини все необхідне для оборони, підсумував Кулеба. Компанія Bosch поки що ніяк не прокоментувала його заяву.

++02.40++

У РФ прокуратура погрожує затримувати топменеджерів західних компаній, які критикуватимуть уряд, а також арештом корпоративних активів аж до торгових марок у разі відходу цих фірм із Росії, пише The Wall Street Journal. За даними співрозмовників американського видання, знайомих із ситуацією, такі застереження від російських прокурорів отримали компанії McDonald's, Coca-Cola, Procter & Gamble, IBM тощо.

++02.10++

Після розв'язання війни проти України Москва звернулася до Пекіна з проханням про військову та економічну допомогу, повідомляють Washington Post, The New York Times, Financial Times та інші американські видання з посиланням на джерела в адміністрації США. У той же день представник посольства Китаю в США Лю Пенью заявив агентству Reuters, що йому нічого не відомо про такі запити Росії, а пріоритетним завданням для Китаю є запобігання ескалації напруженої ситуації в Україні

++01.35++

Російський воєнний флот встановив далеку блокаду чорноморського узбережжя України, "по суті ізолювавши Україну від міжнародної морської торгівлі", повідомляє міністерство оборони Великобританії у Twitter. Крім того, з російських суден завдаються ракетні удари по цілях на території України.

++01.20++

У Польщі неподалік від білоруського кордону поляки затримали вантажівки, що рухались у бік Білорусі. Наразі черга вантажівок, які не пропускають демонстранти, становить 15 кілометрів, повідомляє AFP. Цією акцією пересічні поляки хочуть продемонструвати, що західні санкції не діють щодо союзниці Росії, яка веде агресивну війну проти України. Польська влада наполягає, що вантажівки перевозять лише ті товари, які не потрапили під західні санкції.

++01.11++

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони України уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат РФ, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ у Facebook.

++00.40++

Яворів після ракетного обстрілу російської армії

"Якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО", - наголосив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів держав Північноатлантичного альянсу. Він також зауважив, що Київ добивається зустрічі між президентами України та Росії. Перед українською делегацією на переговорах з Росією, які продовжуються щодня у відеоформаті, поставлене чітке завдання - "зробити все, щоб відбулася зустріч двох президентів, зустріч, на яку насамперед чекають люди", сказав Зеленський.

++00.28++

Генштаб збройних сил України фіксує випадки масової відмови російських військовослужбовців від "відряджень в Україну" для участі у бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу "ветерана війни", додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу. Про це ідеться в оперативній інформації генштабу, опублікованій у Facebook.

++00.20++

Після Facebook та Twitter в Росії заблокована платформа Instagram. Це підтверджують NetBlocks та користувачі Instagram в Росії. Роскомнагляд попереджав про цей крок ще у п'ятницю та анонсував блокування на ніч на понеділок.

++00.01++

З Київської області загалом вдалося евакуювати 30 тисяч жителів, тільки 13 березня - майже три тисячі громадян. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у відеозверненні. "(...) Нам вдалося вивезти понад 600 людей із Бородянки, вони вже під'їжджають до Житомира. Серед них - пацієнти психоневрологічного інтернату… Чекаємо також на автобуси з села Перемоги Броварського району", - розповів Кулеба і додав, що окупанти не дали здійснити евакуацію людей із села Світильні Броварського району Київської області.