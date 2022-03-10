 Зеленський застеріг РФ від застосуванння хімічної зброї в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський застеріг РФ від застосуванння хімічної зброї в Україні

Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив, що можливе застосування Росією хімічної зброї в Україні обернеться найжорсткішою санкційною відповіддю.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки.

"Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні вночі п'ятниці, 11 березня.

"Ви що вирішили провести "дехімізацію" України? Чим: аміаком, фосфором? Що ви ще нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю: по роддому в Маріуполі, по церкві в Харкові, по дитячій лікарні "Охматдит" чи по лабораторіях, більшість з яких лишилися ще з радянських часів і займаються звичайною наукою, а не воєнними технологіями?", - питає Зеленський у зверненні.

Президент наголосив, що жодна хімічна чи будь-яка інша зброя масового ураження в Україні не розробляється. "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь", - застеріг він.

Раніше США застерегли світ щодо можливого застосування Росією в Україні хімічної або біологічної зброї. Зокрема, речниця американського президента Джен Псакі зазначила, що поширенням фейків Москва прагне створити умови для подальшої ескалації невиправданої війни в Україні. При цьому РФ може звинуватити у нападі українців, щоби виправдати продовження воєнних дій, зауважила прессекретарка Джо Байдена. 

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також висловив побоювання, що Росія може доставити хімічну зброю в Україну. "Те, що ви чуєте про хімічну зброю - це прямо з їхнього сценарію. Вони почнуть говорити, що їхні противники або американці зберігають хімічну зброю. І коли вони самі розмістять хімічну зброю, чого я боюсь, то в них уже готова буде свого роду фальшива історія", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Sky News.

Дивитись відео 04:41

"Війна в Україні - загроза для всієї Європи": чому іноземці їдуть воювати за Україну (08.03.2022)

 

Реклама

Докладно

Петро Порошенко з українськими добровольцями в Києві

Порошенко: Якщо паде Україна, невідомо де ще вирине Путін

Петро Порошенко в інтерв'ю DW пояснив, якої допомоги Заходу потребує Україна, проти якої Путін пішов війною.  

IWF Report Logo

МВФ затвердив 1,4 мільярда термінової фіндопомоги Україні

Ідеться про задоволення невідкладних потреб у фінансуванні та пом'якшення економічних наслідків війни.  