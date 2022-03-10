Зеленський застеріг РФ від застосуванння хімічної зброї в Україні

Президент України Володимир Зеленський занепокоєний повідомленнями російських ЗМІ про нібито розробку в Україні бактеріологічної зброї та підготовку до хімічної атаки.

"Мене це дуже непокоїть, бо ми неодноразово переконувались вже: хочеш дізнатись про плани Росії - послухай, в чому Росія звинувачує інших. Вони вже робили такі речі в інших країнах точно так само: самі анонсовували, самі організовували", - сказав він у відеозверненні вночі п'ятниці, 11 березня.

"Ви що вирішили провести "дехімізацію" України? Чим: аміаком, фосфором? Що ви ще нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю: по роддому в Маріуполі, по церкві в Харкові, по дитячій лікарні "Охматдит" чи по лабораторіях, більшість з яких лишилися ще з радянських часів і займаються звичайною наукою, а не воєнними технологіями?", - питає Зеленський у зверненні.

Президент наголосив, що жодна хімічна чи будь-яка інша зброя масового ураження в Україні не розробляється. "Якщо ви зробите щось подібне проти нас - ви отримаєте найжорсткішу санкційну відповідь", - застеріг він.

Раніше США застерегли світ щодо можливого застосування Росією в Україні хімічної або біологічної зброї. Зокрема, речниця американського президента Джен Псакі зазначила, що поширенням фейків Москва прагне створити умови для подальшої ескалації невиправданої війни в Україні. При цьому РФ може звинуватити у нападі українців, щоби виправдати продовження воєнних дій, зауважила прессекретарка Джо Байдена.

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також висловив побоювання, що Росія може доставити хімічну зброю в Україну. "Те, що ви чуєте про хімічну зброю - це прямо з їхнього сценарію. Вони почнуть говорити, що їхні противники або американці зберігають хімічну зброю. І коли вони самі розмістять хімічну зброю, чого я боюсь, то в них уже готова буде свого роду фальшива історія", - сказав він в інтерв'ю телеканалу Sky News.