Компанії з ФРН продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ

Великі обсяги так званих товарів подвійного призначення німецькі компанії продовжували постачати до Росії й після анексії Криму у 2014 році. Як пише газета Welt am Sonntag у неділю, 13 лютого, з посиланням на закритий документ міністерства економіки, Федеральне відомство економіки та експортного контролю (BAFA) ще у 2020 році видало 673 ліцензії на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані і у військових цілях, на суму майже 366 мільйонів євро.

За даними видання, незважаючи на те, що після російської анексії Криму в 2014 році ЄС значно посилив критерії для експорту до Росії товарів, використання яких може бути як цивільним, так і військовим, РФ у 2020 році була на четвертому місці за обсягом закупівель таких товарів з Німеччини - після Китаю (1,6 мільярда євро), США (1 мільярд) та Бразилії (371 мільйон).

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Таким чином, Росія виявилася більш важливою країною призначення товарів подвійного призначення, ніж, наприклад, Франція (274 мільйони євро) і тим більше Україна (17 мільйонів). Про які саме товари йдеться, практично нічого не відомо, пише Welt am Sonntag. Проте останніми роками вже точилися суперечки щодо постачання з Німеччини збідненого урану, який, на думку експертів, Росія може використовувати під час виробництва озброєння (його можуть використовувати при виробництві ядерної зброї та у броні військової техніки - Ред.).

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У ФРН судять контрабандистів товарів подвійного призначення

За останні роки у Німеччині відкрили вже кілька кримінальних справ у зв'язку з порушенням обмежень ЄС на експорт товарівта технологій подвійного призначення до Росії. Щоб обійти його і ввести в оману німецьких митників, експортери вказували в супровідних документах покупцем суто цивільні фірми. Йшлося, зокрема, про постачання спеціальних металообробних верстатів, придатних для виробництва ракетної техніки.

Нагадаємо, в останні місяці Росія сконцентрувала свої війська біля українського кордону, що за даними Заходу, загрожує російському вторгненню в Україну. У другій половині 2021 року та на початку 2022-го РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. Кремль заперечує плани воєнної агресії.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує безпрецедентними санкціями. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

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