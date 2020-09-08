Німецька економіка впорається з санкціями щодо РФ - дослідження

Можливе посилення санкцій щодо Росії не надто обтяжить економіку Німеччини, вважають в Інституті економічних досліджень (IWH) в німецькому місті Галле. Експерти Інституту не заперечують, що сфера зовнішньої торгівлі між ЄС і Росією відчуває на собі наслідки чинних санкцій. "Однак потрібно також відзначити, що в кількісному відношенні експорт в Росію не дуже важливий для Німеччини", - наголосив експерт IWH Олівер Хольтемеллер (Oliver Holtemöller) в інтерв'ю агенції dpa, опублікованому в середу, 9 вересня. За його словами, з економічним ефектом санкцій Німеччина "в цілому може впоратися".

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За даними Інституту, відсоток експорту з Німеччини до Росії в 2019 році знаходився в діапазоні однозначних чисел від загального обсягу експорту Німеччини. Частка варіюється в залежності від федеральної землі і становить від півтора до трьох відсотків, пояснив Холтемеллер.

Частка німецького експорту в Росію знизилася в 2014 році, але не лише через запроваджені тоді санкції. "У той період значно впали ціни на нафту", - нагадав експерт. Продаж нафти є основним джерелом іноземної валюти для Росії, а також становить значну частину російського державного бюджету. Отже, російський імпорт коливався в залежності від ціни на нафту, вказав він.

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Подальше посилення санкцій щодо Росії "безумовно відчуватиметься економічно", але, з макроекономічної точки зору, ці ефекти досить незначні - ще й тому, що інші проблеми, як-то наслідки пандемії коронавірусу і Brexit, зараз більш актуальні для багатьох компаній. Хольтемеллер вважає питання про доцільність посилення санкцій щодо РФ політичним рішенням.

Європа шукає "загальну відповідь" на отруєння Навального

Відповідь на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального має бути дана на європейському рівні, вважає канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Однак в ЄС багато хто не пов'язує факт отруєння Навального з реакцією на це у виді припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2", заявила вона 8 вересня.

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Державний міністр у справах Європи в МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth) заявив, що уряд ФРН "відкритий для всіх варіантів санкцій". Він наголосив, що йдеться не про двосторонній конфлікт: "Це конфлікт між Росією і демократичними правовими державами - в першу чергу, в Європі, але також і в усьому світі". За словами Рота, оскільки отруєння Навального стало серйозним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, мова йде про питання міжнародних відносин.