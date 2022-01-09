ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу

Адміністрація президента США Джо Байдена та її союзники розглядають можливість ухвалення нових жорстких санкцій проти Росії у разі її нового вторгнення в Україну. Зокрема, РФ може бути внесена до списку держав, на які поширюються найжорсткіші експортні обмеження. Йдеться про такі країни, як Куба, Іран, КНДР та Сирія, повідомили у неділю, 9 січня, західні ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Таким чином під забороною може опинитися експорт до Росії електроніки, у тому числі побутової, програмного забезпечення та технологій. "Це завдасть удару по амбіціям РФ у сфері високих технологій, наприклад, у галузі штучного інтелекту або квантових обчислень", - повідомило агентство AP.

Своєю чергою агенція Reuters зазначає, що у разі експортних санкцій під заборону підпадуть не лише електроніка та програмне забезпечення, вироблені безпосередньо в США, а й продукція з інших країн, під час створення якої значною мірою використовувалися американські технології.

Озброєння "українських партизанів"

Газета The New York Times (NYT) повідомила, що Білий дім розглядає можливість озброєння "українських партизанів", які боротимуться з окупацією у разі вторгнення російських військ в Україну. При цьому всі джерела зазначають, що жодних рішень поки що не ухвалено, і США та їхні союзники в Європі, як і раніше, сподіваються, що кризу вдасться подолати і Росія не розпочне нову військову операцію проти України.

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Агенція Bloomberg зазначає, що адміністрація Байдена посилює свою позицію напередодні запланованих переговорів з Росією з питань безпеки в Європі.

Переговори США та РФ

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

Нагадаємо, РФ з осені стягує війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок України та країн Заходу, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.