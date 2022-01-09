Попередні переговори РФ та США щодо безпеки відбудуться 9 січня

Попередня частина переговорів Росії та США з питань безпеки почнеться 9 січня. Про це у суботу, 8 січня, повідомив високопоставлений представник Білого дому під час телефонного брифінгу.

"Про те, чи готова Росія до серйозних і чесних переговорів, ми не дізнаємося, доки не почнемо ці дискусії", - зазначив чиновник, додавши, що сторони, ймовірно, проведуть "попередню розмову" увечері 9 січня, перш ніж перейдуть до "основної зустрічі" 10 січня.

"Ми підходимо до цих зустрічей, реалістично оцінюючи ситуацію, а не з оптимістичною налаштованістю", - додало джерело, зазначивши, що основне завдання переговорів - вивчити ситуацію, а не дійти до чітких обіцянок.

Венді Шерман зустрінеться із Сергієм Рябковим

"Нітрохи не здивуюся, якщо російські ЗМІ почнуть повідомляти, можливо, ще під час переговорів, що США пішли на всілякі поступки Росії. Це навмисна спроба внести розкол серед союзників, частково шляхом маніпуляції", - вважають в американській адміністрації.

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Як повідомив представник Держдепартаменту, заступниця держсекретаря США Венді Шерман увечері 9 січня поспілкується із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Шерман буде супроводжувати начальник операцій при Об'єднаному комітеті начальників штабів ЗС США генерал-лейтенант Джеймс Мінгас, Рябкова - заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін.

Перспективи розміщення наступальних ракетних систем в Україні

Сторони, зокрема, обговорюватимуть перспективи розміщення в Україні наступальних ракетних систем, а також майбутнє низки ракетних систем у Європі відповідно до Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Вашингтон готовий обговорити можливість взаємних обмежень щодо масштабів військових навчань, які проводять Росія, а також США та НАТО, цитує джерело агентство AFP.

Переговори США та РФ

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. На 13 січня запланована зустріч у форматі РФ - Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, аби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

31 грудня відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна. Байден закликав до деескалації конфлікту з Києвом і пообіцяв "рішучу відповідь" у випадку вторгнення російських військ на територію України.

Після розмови Байден повідомив журналістам, що "ясно дав зрозуміти Путіну" про серйозні санкції, на які піде Вашингтон.