Блінкен: Коли росіяни опинилися у вашому домі, дуже важко змусити їх піти

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що не варто порівнювати ситуації, що склалися в Казахстані через протести проти різкого підвищення цін на скраплений газ та на кордонах України через нарощування Росією військової присутності.

"Я би не змішував ці ситуації. Є дуже конкретні чинники того, що зараз відбувається у Казахстані, які стосуються економічних і політичних питань. Те, що відбувається там, відрізняється від того, що відбувається на кордонах України. Я думаю, що один з уроків новітньої історії полягає в тому, що коли росіяни опинилися у вашому домі, іноді дуже важко змусити їх піти", - сказав Блінкен під час брифінгу 7 січня.

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Держсекретар також зазначив, що США не розуміють потреби влади Казахстану в запиті про допомогу до країн-членів Організації договору про колективну безпеку (Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикістан). "Влада та уряд здатні належним чином боротися з протестами, підтримувати правопорядок, поважаючи права протестувальників. Тому незрозуміло, чому вони відчувають потребу в будь-якій сторонній допомозі", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що ОКДБ перекинула свої війська в Казахстан для придушення протестів. Крім того, у країні діє надзвичайний стан, а в деяких регіонах - антитерористична операція. Указом президента армії Казахстану дозволено стріляти в протестувальників на ураження без попередження.

Блінкен: Росія, як лисиця

Коментуючи ситуацію навколо України, Блінкен назвав абсурдними звинувачення РФ у агресивності Києва: "Це все одно, що лисиця сказала б, що мусила напасти на курник, тому що його мешканці якимось чином становлять загрозу". Держсекретар США наголосив, що саме РФ близько восьми років тому вторглася до України, окупувала Крим та продовжує розпалювати війну на сході України.

Він також припустив, що для аргументації вторгнення в Україну РФ може влаштувати провокацію. На переконання Блінкена, ситуацію ще можливо розв'язати дипломатичним шляхом, якщо "Росія це обере". Держсекретар вкотре наголосив на прихильності США принципу "нічого про Україну без України".

Як повідомлялося, 10 січня США та Росія проведуть переговори щодо України, а 12 січня вперше за два з половиною роки має відбутись засідання ради НАТО-Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. Зокрема, Росія вимагає від НАТО не приймати Україну до свого складу, про що просить Альянс зобов'язатись юридично.

РФ продовжує стягувати війська до кордону з Україною, що, на думку розвідок, може свідчити про підготовку до вторгнення. Як припускав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації може бути кінець січня. США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі реалізації такого сценарію. Натомість у Москві заперечують інформацію про підготовку вторгнення до України.