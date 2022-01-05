У Казахстані надзвичайний стан по всій країні, ОДКБ на прохання Токаєва посилає миротворців

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив у телевізійному зверненні, що попросив допомогу від держав-членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану. Перед цим керівництво держави ввело режим надзвичайного стану на два тижні на всій території Казахстану, повідомляє у п'ятницю, 5 січня, агенція "Інтерфакс-Казахстан".

За словами Токаєва, акції протесту, які не вщухають вже кілька днів, слід розглядати як "акт агресії", який проводять "терористичні банди", що "пройшли серйозну підготовку за кордоном". "У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", - сказав Токаєв.

Пізно ввечері в середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який зараз головує в Раді колективної безпеки ОДКБ, написав у фейсбуці, що відправить миротворчі сили блоку в Казахстан "на обмежений в часі період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні". Пашинян погодився із твердженням Токаєва про те, що загроза нацбезпеці та суверенітету Казахстану буцім-то "викликана в тому числі втручанням ззовні".

Демонстранти в Алмати

Учасники протестів захопили аеропорт

Заяві Токаєва передувало те, що учасники акцій протесту увірвалися в аеропорт Алмати. Через це світові авікомпанії скасували рейси у найбільше місто Казахстану, в тому числі і з Києва. За інформацією Токаєва, протестувальники захопили "аеропорт, п'ять літаків, включно з іноземними. Алмати зазнала нападу, руйнування, вандалізму".

Пізніше стало відомо, що аеропорт звільнили і він повертається до штатного режиму роботу. Як повідомляє "Інтерфакс-Казахстан" з посиланням на очевидців, летовище нині розгромлене, вітрини кафе, магазини та пункти продажу квитків розбиті.

В той же час інфоцентр комендатури Алмати повідомив, що "у місті розпочато антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку". Як повідомляє агенція, у місті також триває мародерство. За даними очевидців, на яких посилається агенція, в Алмати зруйновані та розграбовані торговельні центри, магазини та кафе.

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Поліція та спецслужби проводять у Алмати "антитерористичну спецоперацію"

МВС Казахстану повідомила про вісьмох загиблих силовиків - ЗМІ

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на пресслужбу міністерства внутрішніх справ Казахстану, внаслідок сутичок з учасниками акцій протесту загинули вісім співробітників поліції і Нацгвардії, ще 317 отримали поранення. "Постраждали сотні людей, які забезпечують правопорядок і здоров'я населення - правоохоронців, медиків, простих жителів, в тому числі 317 співробітників поліції і військовослужбовців Нацгвардії отримали поранення, загинули вісім", - цитують ЗМІ повідомлення МВС.

Втім уже третю добу немає ніяких повідомлень про поранених чи загиблих з боку протестувальників.

Раніше у МВС Казахстану повідомили, що за порушення громадського порядку правоохоронці затримали більше 200 людей, за 13 фактами насильства щодо представників влади, хуліганства та нападу на будівлі державних органів були початі досудові розслідування.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області, на заході Казахстану. Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами, які, втім, не узгоджені між численними і часто стихійними групами мітингувальників . 4 січня сутички між демонстрантами і силовиками почалися в Алмати - найбільшому місті країни.

Президент країни Касим-Жомарт Токаєв у вівторок розпустив уряд країни, а в середу очолив Раду безпеки Казахстану замість колишнього очільника країни Нурсултана Назарбаєва. Відставка уряду та усунення незмінного "лідера нації" від керівництва країною були одними з головних політичних вимог протестів.

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