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Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв - казахський політик, президент Казахстану з 1990 до 2019 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нурсултан Назарбаєв".

Нурсултана Назарбаєва п'ять разів переобирався на посаді президента Казахстану. Востаннє це сталося на дострокових виборах 2015 року. За часів Радянського Союзу Нурсултан Назарбаєв зробив стрімку партійну кар'єру - від секретаря парткому Карагандинського металургійного комбінату до першого секретаря ЦК КП Казахстану та члена політбюро ЦК КПРС. Після складання із себе президентських повноважень в 2019 році Нурсултан Назарбаєв продовжував очолювати Раду безпеки Республіки Казахстан та зберігав за собою титул Єлбаси (Лідер нації"), залишаючись таким чином найвпливовішою людиною в країні. 5 січня 2022 року президент Касим Токаєв повідомив про відставку Назарбаєва з посади голови Радбезу. Цій заяві передували заворушення в Казахстані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

На референдумі в Казахстані підтримали реформу конституції

На референдумі в Казахстані підтримали реформу конституції 06.06.2022

Казахстан перетворюється на президентську республіку з сильним парламентом. А колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв втрачає конституційний статус "батька нації".
З конституції Казахстану приберуть всі згадки про Назарбаєва

З конституції Казахстану приберуть всі згадки про Назарбаєва 05.05.2022

"Історична роль першого президента є загальновідомою і не вимагає окремого закріплення в конституції" - такого висновку дійшла робоча група з поправок до конституції Казахстану.
У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені

У Німеччині закликають конфіскувати нерухомість Назарбаєва у Баден-Бадені 18.02.2022

У Ландтазі Баден-Вюртемберга вимагають від уряду реакції на статтю DW про елітну нерухомість сім'ї Назарбаєва. Серед вимог - конфіскація пам'ятки національного значення.
Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос

Палаци сім'ї Назарбаєвих. Про що у Баден-Бадені не говорять уголос 11.02.2022

Дочка і зять експрезидента Казахстану Назарбаєва, а також пов'язані з ними фірми володіють нерухомістю у ФРН, в яку було вкладено понад сто мільйонів євро. Про розкіш, яку не афішували, - у розслідуванні DW.
Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану

Нурсултана Назарбаєва офіційно позбавили впливу на політику Казахстану 07.02.2022

Влада Казахстану більше не зобов'язана узгоджувати з першим президентом країни основні напрямки її політики. Відповідний закон підписав президент Касим-Жомарт Токаєв.
Ґергарда Шредера висунули до ради директорів Газпрому замість зятя Назарбаєва

Ґергарда Шредера висунули до ради директорів "Газпрому" замість зятя Назарбаєва 05.02.2022

Спілка платників податків та депутати Бундестагу закликали Ґергарда Шредера відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно представляють колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.
Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії Нур Отан

Назарбаєв поступився головуванням у правлячій партії "Нур Отан" 28.01.2022

Після пропозиції Нурсултана Назарбаєва делегати позачергового з’їзду підтримали кандидатуру президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на посаду голови партії "Нур Отан".
Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі

Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва у Радбезі 27.01.2022

Меджліс та Сенат Казахстану ухвалили скасування довічного головування першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК).

У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ

У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ 15.01.2022

У Казахстані затримали низку чиновників, яких вважають причетними до зростання цін на скраплений газ, що стало приводом до масштабних протестів.
У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді

У Казахстані затримали ексглаву Комітету нацбезпеки за підозрою у держзраді 08.01.2022

У Казахстані спершу звільнили з посади, а згодом затримали за підозрою у державній зраді главу Комітету національної безпеки Каріма Масімова.

Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму

Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму 07.01.2022

Через відсутність доступу до джерел достовірної інформації місто сповнилося всілякими чутками. Про ситуацію в найбільшому місті Казахстану - в репортажі DW.
Чому казахський бунт - не Майдан і що буде далі? (відео)

Чому казахський бунт - не "Майдан" і що буде далі? (відео) 07.01.2022

Масові протести у Казахстані важко порівнювати з виступами проти влади у Білорусі чи Україні, констатують оглядачі. Тим не менше, те, що там відбувається, матиме велике значення як для цих країн, так і для Росії.
Протести в Казахстані: фото з місця подій

Протести в Казахстані: фото з місця подій 07.01.2022

Після хвилі протестів ситуація в Казахстані залишається вкрай напруженою. Надходять повідомлення про багатьох загиблих і поранених. У фотогалереї DW - світлини з місць подій.

Казахстан: жертви придушення протесту (06.01.2022) 06.01.2022

У найбільшому місті Казахстану Алмати влада відзвітували про сотні поранених та понад десяток загиблих силовиків унаслідок протестів. Скільки жертв серед протестувальників, достеменно невідомо.

Як протести в Казахстані стали політичними

Як протести в Казахстані стали політичними 06.01.2022

Протести, що спалахнули на заході Казахстану, швидко переросли в масові акції по всій країні й набули політичного контексту. Нині повідомляється про загиблих і тисячі затриманих. Як усе починалось - в матеріалі DW.

Російські військові у Казахстані (06.01.2022) 06.01.2022

Росія перекинула до Казахстану "миротворчі" сили, які нібито охоронятимуть важливі державні та військові об'єкти та допомагатимуть правоохоронцям країни. Окрім РФ, своїх військових мають відправити й інші країни Організації договору про колективну безпеку: Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.
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