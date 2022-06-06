Нурсултан Назарбаєв - казахський політик, президент Казахстану з 1990 до 2019 року. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Нурсултан Назарбаєв".

Нурсултана Назарбаєва п'ять разів переобирався на посаді президента Казахстану. Востаннє це сталося на дострокових виборах 2015 року. За часів Радянського Союзу Нурсултан Назарбаєв зробив стрімку партійну кар'єру - від секретаря парткому Карагандинського металургійного комбінату до першого секретаря ЦК КП Казахстану та члена політбюро ЦК КПРС. Після складання із себе президентських повноважень в 2019 році Нурсултан Назарбаєв продовжував очолювати Раду безпеки Республіки Казахстан та зберігав за собою титул Єлбаси (Лідер нації"), залишаючись таким чином найвпливовішою людиною в країні. 5 січня 2022 року президент Касим Токаєв повідомив про відставку Назарбаєва з посади голови Радбезу. Цій заяві передували заворушення в Казахстані. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.