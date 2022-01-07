Алмати в полоні безвладдя та інформаційного вакууму

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Через відсутність доступу до джерел достовірної інформації місто сповнилося всілякими чутками. Про ситуацію в найбільшому місті Казахстану - в репортажі DW.
Уже другу добу поспіль (6 січня) Алмати з настанням вечора огортає густий туман. Одночасно з різних районів міста лунають вибухи, що іноді супроводжуються сіро-синіми сполохами світла, приглушеного каламутною пеленою. Періодично чутно постріли.
Населення міста перебуває у напрузі. Значна частина боїться виходити зі своїх будинків. Тим більше, коли стемніло. І справа не тільки в комендантській годині, яка починається з 23.00. Тих, кому раптом пощастило з несподіваним "подарунком" у вигляді отриманого на кілька годин доступу в інтернет, вразили кадри ночі з 5 на 6 січня, де під автоматну чергу від людей, що перебувають у темряві, потрапили молода жінка з дівчинкою років 7-8. Хтось у них стріляв - невідомо.
Отримати правдиву інформацію в Алмати зараз вкрай складно. Місто сповнене чуток та неймовірних історій, які жителі найчастіше розповідають одне одному, користуючись стаціонарними телефонами, якщо в когось вони ще залишилися.
Дротовий телефонний зв'язок виявився мало не єдиним доступним для населення засобом комунікації. Через повну відсутність мобільного інтернету та періодичні проблеми з WiFi після спалаху масових протестів по всьому Казахстану популярні серед населення месенджери практично перестали подавати ознаки життя. З несподіваного боку складнощі виникли і зі стільниковим зв'язком. Через збої в передачі мобільних даних та через потрощені в Алмати мародерами платіжні термінали поповнити рахунок за послуги зв'язку стало недоступною операцією.
А оскільки в низці районів міста виникли ще й перебої з телевізійним мовленням, чимало містян опинилося в інформаційному вакуумі. Це спонукало частину з них спеціально прийти на площу Республіки. На ту саму площу, де останніми днями відбувалися найзапекліші зіткнення між протестувальниками та підрозділами правоохоронних органів. Навіть незважаючи на SMS-повідомлення, котрі прийшли всім без винятку, про початок "антитерористичної операції" в місті.
Тема повної відсутності влади в Алмати, де два останні дні не видно й не чутно ані міського акіма (мера), у минулому прем'єр-міністра країни Бахитжана Сагінтаєва, ані представників правлячої партії "Нур-Отан" та місцевих масліхатів (виборних представницьких органів), ані керівників силових структур, стала головною на минулому мітингу. Люди дивувалися: як так вийшло, що всі ті, хто ще в середині грудня заявляв з високих трибун про міцність побудованої в Казахстані держави, раптом протягом трьох днів виявилися недієздатними.
"Нас сюди спеціально одразу 10 людей прийшло. Усі жителі одного житлового комплексу. Він розташований неподалік. На проспекті Абая. Неподалік від нас із 4 на 5 січня точилися справжні бої. Потім мародери з'явилися. Магазини грабували, машини перевертали та підпалювали. Поліція? А де вона? Вирішили ось створити свій загін самооборони. Слухаємо, з'ясовуємо. Може досвід у когось є такий", - розповів DW молодий чоловік, який назвався Габітом.
Цікаво, що люди, що прийшли вдень на площу, нерідко спонтанно ухвалювали несподівані рішення. Наприклад, кілька хлопців підігнали невелику вантажівку, в яку почали закидати сміття, що залишилося після нічних битв. Зустрічалися і досить екзотичні для Алмати продукти людської діяльності у вигляді гільз, невідстріляних патронів від автоматів та пістолетів, гумових та пластикових куль. При цьому ніхто не запитував, кому вони призначалися. Варто зазначити, що серед людей, що прийшли на площу, було чимало таких, хто висловлював щире співчуття із силовиками, яким довелося вступити в бій з бандами мародерів.
"Крові по місту багато. Що відбувається, не зрозуміло. Кажуть, в Алмати "бородані" з'явилися; поліцейських вбивають, голови їм відрізають. Страшно! Порядку немає. А залишатися вдома вже не виходить. У мене вдома продукти закінчились. Гроші є, а я навіть хліба купити ніде не можу. Усі магазини або закриті, або розграбовані мародерами, - каже вчителька біології однієї зі шкіл Алмати. Жінка представилась Зінаїдою Василівною.
Але й напередодні православного Різдва дива не сталося. Всі питання, які ставили в бесідах з DW рядові жителі Алмати, що прийшли вдень на площу Республіки, поки що залишилися без відповіді. Щойно місто огорнули сутінки й згустився туман, знову стало чути вибухи та автоматні черги. Незабаром прийшла й чергова есемеска: "В Алмати антитерористична операція. Залишайтесь у безпечному місці!" Дещо пізніше - ще одне коротке повідомленням від МВС Казахстану: "На тих, хто відмовиться скласти зброю, чекає знищення".
За даними, станом на північ 7 січня, за часом Нур-Султана, по всій країні було затримано 2298 учасників заворушень. Загинули 18 співробітників силових структур, поранено 748 поліцейських та військовослужбовців національної гвардії. Повідомляється і про велику кількість загиблих та постраждалих серед цивільного населення, але точних цифр ніхто не називає. Є поранені й серед журналістів, які потрапили під кулі. Загинув водій, який перевозив знімальну групу телеканалу "Алмати", а кореспондентові роздробило кілька пальців.