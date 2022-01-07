Протести в Казахстані: Токаєв наказав армії стріляти без попередження

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав правоохоронним органам та армії наказ відкривати вогонь на ураження без попередження по учасникам акцій протесту, яких він назвав "бандитами та терористами". Відповідну заяву Токаєв зробив у п'ятницю, 7 січня, в ефірі національного телеканалу "Хабар-24".

"За кордоном висловлюють заклики до сторін провести переговори для мирного вирішення проблем. Яка нісенітниця. Які можуть бути переговори зі злочинцями, убивцями? Нам довелося мати справу з озброєними, підготовленими бандитами. І місцевими, і іноземними. Саме з бандитами й терористами", - стверджує він. Водночас, з яких країн прибули так звані "іноземні бандити" президент Казахстану не уточнив.

Також, за його словами, лише на Алмати напали "20 тисяч бандитів". Президент вважає, що "їхньою підготовкою та керівництвом займався єдиний командний пункт".

МВС Казахстану повідомило про 26 убитих під час спецоперацій

Напередодні міністерство внутрішніх справ (МВС) Казахстану повідомило, що під час проведення спецоперацій на території країни затримали понад 3 тисячі людей, ліквідовано 26 "озброєних злочинців", ще 18 поранено.

Будівля адміністрації після пожежі внаслідок протестів в місті Талдикорган, Казахстан.

Всі будівлі акіматів (адміністрацій) у Казахстані взяті під охорону, додають у відомстві.

Читайте також: Чому казахський бунт - не "Майдан" і що буде далі?

Раніше генпрокуратура Казахстану порушила кримінальні справи у межах розслідування заворушень. Винним загрожує покарання від 8 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Режим надзвичайного стану в Казахстані

Надзвичайний стан у всьому Казахстані триває з 5 січня. Разом із введенням надзвичайного стану було розпочато "антитерористичну спецоперацію з метою встановлення порядку" в Алмати та Актау. Згодом зону дії спецоперації розширили. Столицю республіки, місто Нур-Султан, у четвер ввечері силовики оточили шістьма блокпостами та заборонили в'їзд та виїзд з 23:00 до сьомої години ранку за винятком транспорту, залученого до життєзабезпечення міста.

Нагадаємо, мітингипроти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області на заході Казахстану. Потім вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами, які, втім, не узгоджені між численними і часто стихійними групами мітингувальників . 4 січня сутички між демонстрантами і силовиками почалися в Алмати - найбільшому місті країни.