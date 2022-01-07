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Касим-Жомарт Токаєв

Касим-Жомарт Токаєв - казахський політик, президент Казахстану з 2019 року.

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Russland St. Petersburg | CIS Gipfeltreffen - Qassym-Schomart Toqajew

Президент Токаєв: реформатор чи лише спадкоємець Назарбаєва?

Президент Токаєв: реформатор чи лише спадкоємець Назарбаєва?

Після перемоги на виборах президента Казахстану Токаєв має сім років для проведення обіцяних реформ.
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Як Казахстан балансує між ЄС та Росією

Як Казахстан балансує між ЄС та Росією

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Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі

РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?
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Будівля парламенту Казахастану в Нур-Султані

Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"

Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"

У Казахстані вважають фейком повідомлення про торговельну війну з РФ, що насувається. Політики й експерти теж не вірять.
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Касим-Жомарт Токаєв на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ)

Операція з примусу Казахстану до дружби

Операція з примусу Казахстану до дружби

В РФ вважають, що якщо партнер слабший, він має мовчки виконувати вимоги Кремля, констатує Іван Преображенський.
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Іван Преображенський
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Президенти Казахстану та Росії - Володимир Путін та Касим-Шомарт Токаєв

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

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Протести в Казахстані: чи знизить це загрозу Росії в Україні

Чому Токаєв змінив риторику і стверджує, що протести в Казахстані інспіровані ззовні? І що ця криза означає для України?
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