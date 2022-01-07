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Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв - казахський політик, президент Казахстану з 2019 року.
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Докладно
Президент Токаєв: реформатор чи лише спадкоємець Назарбаєва?
Президент Токаєв: реформатор чи лише спадкоємець Назарбаєва?
Після перемоги на виборах президента Казахстану Токаєв має сім років для проведення обіцяних реформ.
Політика
21.11.2022
21 листопада 2022 р.
Як Казахстан балансує між ЄС та Росією
Як Казахстан балансує між ЄС та Росією
Казахстан активно прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом, і Брюссель відповідає йому взаємністю.
Конфлікти
26.10.2022
26 жовтня 2022 р.
Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі
Росія закручує Казахстану гайки на експортній нафтовій трубі
РФ втретє блокує експорт казахстанської нафти до ЄС. Це реакція Кремля на курс президента Токаєва?
Економіка
08.07.2022
8 липня 2022 р.
Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"
Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"
У Казахстані вважають фейком повідомлення про торговельну війну з РФ, що насувається. Політики й експерти теж не вірять.
Політика
23.06.2022
23 червня 2022 р.
Операція з примусу Казахстану до дружби
Операція з примусу Казахстану до дружби
В РФ вважають, що якщо партнер слабший, він має мовчки виконувати вимоги Кремля, констатує Іван Преображенський.
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика
20.06.2022
20 червня 2022 р.
Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?
Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?
Путіну йдеться про більше, ніж про розширення впливу в партнерській державі, охопленій масовими протестами.
Конфлікти
07.01.2022
7 січня 2022 р.
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07.01.2022
7 січня 2022 р.
Протести в Казахстані: чи знизить це загрозу Росії в Україні
Чому Токаєв змінив риторику і стверджує, що протести в Казахстані інспіровані ззовні? І що ця криза означає для України?
Політика
07.01.2022
7 січня 2022 р.
05:03 хв.