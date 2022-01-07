 Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2022

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Світ

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

Росія підтримала керівництво Казахстану й відрядила в сусідню країну війська. Президенту Путіну йдеться про більше, ніж про розширення впливу в партнерській державі, охопленій масовими протестами.

Президенти Казахстану та Росії - Володимир Путін та Касим-Шомарт Токаєв

Президенти Казахстану та Росії - Володимир Путін та Касим-Шомарт Токаєв

Наскільки важливий Казахстан для Росії? Одна цифра унаочнює це: протяжність спільного кордону двох країн становить 7600 кілометрів. Це один з найдовших кордонів двох країн на всій планеті. Є однак й інші стратегічні особливості регіону, зокрема у військовому значенні. Колишній радянський ракетний полігон Капустін яр частково розташований на території Казахстану. Взагалі можна сказати, що Росія традиційно вважає Казахстан своєю зоною впливу.

Відправлення російських військових підрозділів у рамках мандату Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) у відповідь на звернення казахстанської влади також може розглядатися як таке, яке відбувається у власних інтересах Росії. Зрештою, як констатував у розмові з DW російський політолог Микола Петров, заворушення в Казахстані становлять "серйозну загрозу" й для самої Росії. Він звернув увагу на те, що російсько-казахстанський кордон з огляду на його протяжність "не особливо добре захищений".

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Російські інтереси у Казахстані: космос, нафта, уран

Важко переоцінити значення Казахстану для Росії. Казахстан - найбільша і найзаможніша країна Центральної Азії, яка має найтісніші зв'язки з Москвою. Казахстан, Росія та Білорусь стали основою Євразійського економічного союзу - важливого іміджевого проєкту Володимира Путіна. За офіційними даними, казахи 2020 року були найчисельнішою групою серед іноземних студентів у вищих навчальних закладах Росії - близько 60 тисяч. Згідно з даними опитувань, проведених "Левада-центром", після білорусів росіяни вважають найбільш дружніми до себе саме казахів.

У грудні російський прем'єр Михайло Мішустін на зустрічі зі своїм казахським колегою Аскаром Маміним прозвітував про рекордні обсяги у двосторонній торгівлі. Водночас найважливішою з точки зору Росії стратегічною сферою співпраці є космонавтика. У спадок від Радянського Союзу Казахстану дістався космодром Байконур, який Росія орендує у Казахстану за 115 мільйонів доларів на рік. Москва вже збудувала власний космодром на Далекому сході Росії, однак від використання Байконура не відмовляється. 

У багатому на енергоресурси Казахстані працює низка російських нафтових компаній. Так само як і американських. Росія має також частку у казахстанському бізнесі з видобутку урану і сподівається невдовзі реалізувати перший проєкт з будівництва атомної електростанції. На тлі зростання потреб в електроенергії Казахстан нещодавно звертався до Росії за екстреними поставками.

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Чи анексує Росія частину Казахстану?

На відміну від Білорусі, Казахстан не залежить від російських кредитів і тривалий час намагався, незважаючи на тісні стосунки, зберігати певну дистанцію до Москви. У цьому ключі свого часу Росія сприйняла і перехід країни з кирилиці на латинську абетку.

У північних районах Казахстану проживає близько 3,5 мільйонів етнічних росіян за загальної кількості населення країни у 19 мільйонів. Роками не вщухають спекуляції щодо того, чи не анексує Росія ці регіони так, як зробила це з Кримом. Казахський президент Касим-Жомарт Токаєв, однак, в інтерв'ю DW 2019 року відкинув такі побоювання. Він назвав відносини з Росією "абсолютно довірливими і добросусідськими".

Тим не менше, у Росії не вщухають спекуляції на цій темі. Депутат російської Думи В'ячеслав Ніконов нещодавно назвав територію Казахстану "великим подарунком з боку Росії". Міністерство закордонних справ Казахстану відреагувало на цю заяву нотою протесту, Токаєв написав статтю, в якій наголосив на незалежності Казахстану. 

Масові протести в сусідніх країнах - сон жахів для Путіна

Тепер дискусії щодо російських інтересів у Казахстані з новою силою розгорілися у соціальних мережах. На думку багатьох, Путін може скористатися відрядженням військового контингенту для збільшення власного впливу. Досі у Росії не було військових баз на території Казахстану.

Німецький політолог Ганс-Генінґ Шредер (Hans-Henning Schröder) натомість вважає, що замість розбудови свого впливу у сусідніх країнах Путіну варто було би замислитись про свої власні перспективи з огляду на масові протести і революції у більшості країн-сусідів, останніми з яких були Вірменія і Білорусь. "Усі великі сусіди Росії зазнали соціальних протестів. Я би на місці тих, хто сидить у Кремлі, замислився над тим, чи не стане Росія наступною", - зазначив Шредер.

  • Будівля мерії в Алмати після штурму бунтівниками 5 січня 2022 року

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Від невдоволення до масових протестів

    Невдоволення різким стрибком цін на зріджений газ, яким заправляють авто, за лічені дні перетворились у Казахстані на масові антиурядові протести, які переросли в збройні сутички з правоохоронцями. На фото: будівля мерії в Алмати після штурму мітингарями 5 січня 2022 року.

  • Протести в місті Актау

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Остання крапля

    1 січня ціни на автомобільний газ у Казахстані підскочили відразу на 100 відсотків. Першими на вулиці вийшли жителі міст Актау (фото) та Жанаозен, що на заході Казахстану, де 90 відсотків усіх авто працюють на зрідженому газі. На мітингах протестувальники вимагали повернути колишні ціни на автогаз до 50 тенге (10 євроцентів) за літр.

  • Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Під тиском вулиці

    Після того, як акції протесту почали охоплювати й інші міста, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (архівне фото) опублікував твіт з вимогою негайно розібратись у ситуації. Уряд відразу заявив про відновлення старої ціни на зріджений газ. Згодом президент відправив кабмін у відставку. Але протести не вщухали.

  • Підпалене демонстрантами в Алмати поліцейське авто.

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Ситуація виходить з-під контролю

    Вкрай тривожні новини надійшли з Алмати, де тисячі людей у середу, 5 січня, спробували взяти штурмом мерію й інші адміністративні будівлі. На фото: підпалене демонстрантами в Алмати поліцейське авто.

  • Запах гару, підірвані банкомати, розграбовані крамниці

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Запах горілого

    Після перестрілки казахські військові взяли під контроль головну площу Алмати - площу Республіки, повідомляють ЗМІ. За словами очевидців, у місті відчувається сильний запах горілого, багато закладів і магазинів розграбовані, зокрема й крамниці зброї. На фото: 6 січня у центрі Алмати після сутичок мітингувальників з правоохоронцями.

  • Жертви з обох сторін

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Жертви з обох сторін

    За офіційними даними, внаслідок сутичок загинули 18 правоохоронців. Крім того, "десятки нападників ліквідовано", повідомила поліція в Алмати. Отже, серед цивільного населення є, очевидно, чимало жертв. Більше двох тисяч людей було затримано.

  • На фото: спалена пожежна машина перед однією з адміністративних будівель в Алмати.

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Більше тисячі постраждалих

    За словами першого заступника міністра охорони здоров'я Казахстану Ажара Гініята, внаслідок протестів постраждало більше тисячі осіб, 400 осіб госпіталізовано, 62 людини перебувають в реанімації. На фото: спалена пожежна машина перед однією з адміністративних будівель в Алмати.

  • Досі небачені протести

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Досі небачені за масштабами протести

    Протести в Казахстані з його авторитарним режимом досі були рідкісним явищем. Останні події є найбільшою кризою для президента Токаєва, котрий у 2019 році змінив на президентській посаді багаторічного державного лідера Нурсултана Назарбаєва. 81-річний Назарбаєв й надалі має статус єлбаси (глави народу), хоча з посади голови Ради безпеки Токаєв його усунув.

  • Військові в центрі Алмати

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Військові в центрі Алмати

    Президент Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на всій території країни до 19 січня з комендантською годиною з 23-ї до 7-ї години. Протестувальників він назвав "терористами" і звернувся по допомогу до Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ), до складу якої входять, крім Казахстану, також Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

  • Росія відправляє війська

    Казахстан: від мирних протестів до збройного протистояння

    Росія відправляє війська

    Росія вже відрядила до Казахстану своїх десантників (на фото, 6 січня) як частину контингенту ОДКБ. Як повідомляється, завдання іноземних військових полягатиме в захисті важливих державних та військових об'єктів.

    Автор: Філіпп Белль, Володимир Медяний


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Президенти Казахстану та Росії - Володимир Путін та Касим-Шомарт Токаєв

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна?

Путіну йдеться про більше, ніж про розширення впливу в партнерській державі, охопленій масовими протестами.  

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