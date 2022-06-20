 Казахстан-Росія: фактчекінг проти ″торговельної війни″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"

У Казахстані вважають фейком повідомлення російських ЗМІ про торговельну війну з РФ, що насувається. Опитані DW політики та експерти теж у неї не вірять.

Будівля парламенту Казахастану в Нур-Султані

Будівля парламенту Казахастану в Нур-Султані

У Казахстані у цілому позитивно сприйняли нещодавню заяву президента Касим-Жомарта Токаєва про небажання офіційного Нур-Султана визнавати незалежність квазідержавних утворень у Луганську та Донецьку - а ось повідомлення російських ЗМІ про майбутню торговельну війну з РФ викликали певне здивування.

Інформація почала з'являтися у суботу, 18 червня, у низці російських видань та Telegram-каналів. З неї випливало, що під приводом пошуку мін часів Другої світової війни в акваторії Чорного моря Росія запровадила обмеження на експорт казахстанської нафти Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) через термінал у Новоросійську. Одночасно почали з'являтися повідомлення про блокування Казахстаном транзиту відразу 1700 вагонів, що належать російській залізниці, з вугіллям у відповідь на обмеження експорту нафти. Виникла версія, що між Казахстаном та Росією почалася торговельна війна через той самий виступ казахстанського президента про "ДНР/ЛНР" на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який не сподобався Кремлю.

Держчиновники проти торговельної війни

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Таке трактування викликало в Казахстані подив і у населення країни, і у державних чиновників. Адже ще 15 червня міністр енергетики Болат Акчулаков в ефірі телеканалу Atameken Business роз'яснював повідомлення пресслужби КТК щодо планово-попереджувального ремонту в акваторії Новоросійського порту з 15 по 25 червня. "На жаль, з часів Другої світової не все розміновано. І коли починаються підводні роботи, а частина трубопроводу проходить дном, вони можуть бути проведені лише після виключення можливих аварій, пов'язаних з наявністю на дні боєприпасів, що залишилися після Другої світової війни", - наголосив Акчулаков, коментар якого було розміщено у ЗМІ повторно 18 червня.

У понеділок, 20 червня, на повідомлення в російських ЗМІ відреагувала і пресслужба міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану. У її прес-релізі було зазначено, що поширене виданнями з Росії повідомлення про затримку 1700 вагонів з російським вугіллям - це "навмисне вкидання, спрямоване на дискредитацію добросусідських відносин між двома країнами". Підтвердили інформацію міністерства і в казахстанській залізничній компанії "Казахстан темір жоли", зазначивши, що "на території Казахстану немає 1700 вагонів з російським вугіллям. На коліях РЗ теж немає вагонів з вугіллям, що стоять у напрямку Казахстану або з Республіки Казахстан".

Читайте також: Казахстан не хоче опинитися за "залізною завісою" з РФ

Реальні інтереси Росії та Казахстану

У свою чергу казахстанські експерти в розмові з DW поставили під сумнів можливість торговельної війни між Росією і Казахстаном. З точки зору депутата Мажиліса від правлячої партії "Аманат" (раніше "Нур-Отан") Каната Нурова, незважаючи на логістичну залежність Казахстану від Росії - майже весь експорт казахстанської нафти і газу в Європу йде через російську територію - торговельна війна, як і запровадження будь-яких санкцій Москви проти Республіки Казахстан є малоймовірним розвитком подій. "Ми справді геополітичні партнери та стратегічні союзники з РФ. Ми не тільки нейтралітету дотримуємося, але й безпосередньо є членами ОДКБ та ЄАЕС. Більше того, думаю, що Казахстан частково інтегрований з Росією у військово-політичному відношенні, наприклад, у частині ППО, захисту нашого неба. Тому будь-які інформаційні вкидання щодо цього абсолютно марні", - заявив у розмові з DW депутат парламенту Казахстану Канат Нуров.

Колега Нурова з парламентської фракції, політолог Айдос Сарим у своєму коментарі зауважив, що роздуми про торговельну війну, які з'явилися після виступу Токаєва в Санкт-Петербурзі, зовсім не враховують тісний взаємозв'язок між економіками обох країн. "Треба вміти визнавати очевидні факти. У нас 7,5 тисячі кілометрів загального кордону, величезна кількість бенефіціарів прикордонної торгівлі, дуже багато спільних підприємств, кількість яких до кінця року може значно зрости у зв'язку з релокацією росіян, що спостерігається. Я не думаю, що Казахстан і Росія дійдуть до періоду торговельних воєн та санкцій. Зрештою, це контрпродуктивно", - поділився з DW своєю думкою політолог. При цьому він висловив сподівання, що державний політичний клас Росії, який ухвалює рішення, враховує реальні інтереси народів та бізнесу обох країн.

Читайте також: Казахстан шукає маршрути перевезення вантажів в обхід РФ

Казахстан має "розглядати всі варіанти"

Водночас Айдос Сарим визнав, що Казахстан зараз шукає альтернативу російському напрямку для імпорту та експорту товарів на світові ринки. Багато в чому цим і пояснюються поїздки президента Токаєва до Ірану та Катару, які він здійснив одразу після участі на форумі у Санкт-Петербурзі. "Це життєва необхідність. Особливо я покладаю надії на підсумки візиту до Тегерана. Завдяки поставкам з Ірану є можливість гарантувати продовольчу безпеку західним регіонам Казахстану. Не виключено й відновлення своп-угод з Іраном з нафти. Казахстан сьогодні має всі варіанти розглядати, тому у нас слід чекати на гіперактивне десятиліття у зовнішній політиці", - вважає депутат Мажилісу.

Читайте також: Коментар: Операція з примусу Казахстану до дружби

Думка фінансиста Расула Рисмамбетова відрізняється від погляду депутатів парламенту. У розмові з DW він зауважив, що до війни в Україні завдяки корпоративній стратегії західних компаній Росія була найважливішим торговельним партнером Казахстану. "Але зараз ситуація змінилася. Західні корпорації пішли або призупинили свою діяльність у Росії. Це відбилося і на Казахстані. Що стосується ЄАЕС, то він ніколи не працював повною мірою. Завжди були нетарифні обмеження з боку Росії щодо товарів із Казахстану. Тому, якщо між нашими країнами виникнуть розбіжності, що поки що малоймовірно, то нічого страшного в цьому немає", - сказав Рисмамбетов.

"Але зараз ситуація змінилася. Західні корпорації пішли або призупинили свою діяльність у Росії. Це відбилося і на Казахстані. Що стосується ЄАЕС, то він ніколи не працював повною мірою. Завжди були нетарифні обмеження з боку Росії щодо товарів із Казахстану. Тому, якщо між нашими країнами виникнуть розбіжності, що поки що малоймовірно, то нічого страшного в цьому немає", - сказав Рисмамбетов.

Казахстанський фінансист вважає, що проблеми Росії та Білорусі у взаєминах із Заходом нехай і болючі для Казахстану, але в результаті йдуть на користь його економіці. "На мій погляд, чим більше Кремль запровадить обмежень, наприклад, стосовно нашої сировини, тим для нас краще, оскільки вона залишиться у нас. Ми помучимося з рік, але цей процес підштовхне розвиток, скажімо, нашої нафтогазохімії. Тим більше що наші переробники весь час скаржилися на нестачу сировини - все йшло на Захід і в Росію", - наголосив Рисмамбетов, допустивши збільшення кількості нелогічних рішень Кремля після не найприємніших для Москви слів Касим-Жомарта Токаєва.

Тим часом, виступаючи 21 червня вже на економічному форумі в Досі, Касим-Жомарт Токаєв зауважив, що між ним та Путіним склалися дружні стосунки. "Путін, як і раніше, є надійним союзником. І я, як глава держави, радий повідомити, що у мене близькі стосунки з Путіним", - заявив президент Казахстану на панельній сесії Катарського економічного форуму, трохи пізніше додавши, що хотів би мати дружні та передбачувані відносини з США.

Дивитись відео 17:11

Ходорковський: Путін - це бандит з мафіозної організації КДБ (05.04.2022)

Також за темою

17.06.2022 Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev addresses a plenary session of the St. Petersburg International Economic Forum in St. Petersburg, Russia, Friday, June 17, 2022. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

Коментар: Операція з примусу Казахстану до дружби 20.06.2022

Тверда позиція, заявлена президентом Токаєвим, недешево може коштувати казахстанській економіці. Але співпраця з підсанкційним Кремлем - ще дорожча, вважає Іван Преображенський.

19.04.2022 Ukrainian soldiers make a patrol in the entrance of the Kherson region, very close to the russian postions, in the frontline of Mykolaiv, Ukraine. (Photo by Celestino Arce/NurPhoto)

Жителів Херсонщини закликають покинути область через Крим 17.06.2022

114-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями п'ятниці, 17 червня.

Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Qassym-Schomart Toqajew, Präsident von Kasachstan, geben sich vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) im Konstantin-Palast in Strelna die Hand. +++ dpa-Bildfunk +++

Протести у Казахстані: сон жахів чи шанс Путіна? 07.01.2022

Росія підтримала керівництво Казахстану й відрядила в сусідню країну війська. Президенту Путіну йдеться про більше, ніж про розширення впливу в партнерській державі, охопленій масовими протестами.

Реклама

Докладно

Будівля парламенту Казахастану в Нур-Султані

Казахстан-Росія: фактчекінг проти "торговельної війни"

У Казахстані вважають фейком повідомлення про торговельну війну з РФ, що насувається. Політики й експерти теж не вірять.  

Ілюстрація

Ціни на нафту, деревину, зерно та олії падають. Чому?

Важливі для Росії експортні товари почали дешевшати. Для країн Заходу саме вони входили до основних драйверів інфляції.  