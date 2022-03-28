 Казахстан не хоче опинитися за ″залізною завісою″ з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2022

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Новини

Казахстан не хоче опинитися за "залізною завісою" з РФ

У МЗС Казахстану запрошують західні компанії, які припинили співпрацю з РФ, розміщувати своє виробництво в цій країні.

Будівля казахського парламенту, архівне фото

Будівля казахського парламенту, архівне фото

Казахстан не бажає опинитися за новою "залізною завісою", яку прагне звести нині Росія, заявив заступник глави міністерства закордонних справ країни Роман Василенко. "Якщо буде нова "залізна завіса", то ми не хочемо бути за нею", - зауважив дипломат в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, що було опубліковано у понеділок, 28 березня.

Василенко також закликав інвесторів, які відмовляються від співпраці з Росією через розв'язану нею війну проти України, вкладати свої кошти у Казахстан. Утім, він наголосив, що не хоче, щоб в його країну приходили зарубіжні компанії лише з метою "обійти санкції проти Росії". "Але ласкамо просимо усі підприємства з гарною репутацією, які захочуть розмістити тут (у Казахстані. - Ред.) своє виробництво", - наголосив Василенко.

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Раніше влада Казахстану заявляла про своє нейтральне ставлення до війни Росії проти України та про відсутність планів визнавати незалежність російських маріонеткових утворень "ДНР/ЛНР" на Сході України.

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