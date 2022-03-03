 Казахстан шукає маршрути перевезення вантажів в обхід РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2022

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Новини

Казахстан шукає маршрути перевезення вантажів в обхід РФ

Казахстанські експортери після запроваджених проти РФ санкцій зіштовхнулися з труднощами з доставкою своїх вантажів через російські порти та шукають можливості для їхнього транспортування альтернативними маршрутами.

Порт у Калінінграді (РФ)

Казахстан шукає можливості для транспортування вантажів в обхід РФ (На фото: порт у Калінінграді)

Казахстан веде переговори щодо транспортування своїх вантажів в обхід Росії після запровадження європейських санкцій проти російських вантажовідправників, повідомляє у четвер, 3 березня, агенція Reuters з посиланням на заяву уряду цієї держави. 

Зокрема, казахстанські експортери зіштовхнулися з труднощами з доставкою своїх вантажів через російські порти у Новоросійську і на Балтиці та шукають можливості для їхнього транспортування через латвійські порти, а також коридором Азербайджан-Грузія-Туреччина.

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Санкції проти Росії

Через російське вторгнення в Україну Євросоюз запровадив низку санкцій, які б'ють по російській економіці, фінансовому та транспортному сектору. Перш за все це відключення від системи SWIFT семи російських банків. Також до Росії заборонили постачати, продавати чи передавати банкноти євро. Також тепер не можна інвестувати, брати участь та сприяти проєктам, до яких причетний Російський фонд прямих інвестицій - суверенний інвестфонд РФ. 

Також світова трійка лідерів контейнерних перевезень - Maersk (Данія), MSC (Швейцарія) та СMA CGM (Франція) у вівторок заявила про зупинення прийому заявок на перевезення контейнерів у/з РФ через розв'язану Росією війну проти України. MSC і Maersk вирішили не розповсюджувати заборону на перевезення товарів першої необхідності, таких як продукти харчування, медичне обладнання та гуманітарні вантажі. 

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