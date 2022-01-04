На тлі протестів влада Казахстану вирішила знизити ціну на газ, проте люди не розійшлися

Уряд Казахстану оголосив про зниження ціни на скраплений газ до 50 тенге (3,14 гривні; 0,1 євро) за літр для Мангістауської області на заході країни. Це рішення було ухвалене на тлі масових протестів, які тривають вже третій день, повідомляє у вівторок, 4 січня, агенція "Інтерфакс-Казахстан" з посиланням на пресслужбу уряду країни. Проте розходитись учасники мітингів поки не збираються.

Протести на заході Казахстану стали реакцією жителів країни на подвоєння з 1 січня ціни на скраплений газ до 120 тенге (7,53 гривні; 0,24 євро) за літр. До учасників мітингів приєдналися також працівники нафтових родовищ. Якщо спочатку люди вимагали лише зниження ціни на газ, то пізніше до переліку вимог додалися поліпшення добробуту народу та відставка урядовців.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, що натовп людей скандує "Шал, кет!" ("Старий, йди!"). Це гасло стосується експрезидента Нурсултана Назарбаєва, від якого вимагають повністю піти з політики. Крім того, звучать заклики до глави держави Касим-Жомарта Токаєва залишити свою посаду, а також про відставку всіх членів уряду.

В деяких регіонах між учасниками акцій протестів та силовиками відбулись сутички, кілька людей були затримані. В місто Актау, обласному центрі Мангістауської області, де на наймасовіший мітинг вийшли близько 16 тисяч людей, були стягнуті поліцейські автозаки. На тлі протестів у великих населених пунктах країни були проблеми з доступом до інтернету.

Уряд пообіцяв не притягати учасників протестів до відповідальності

Окрім зниження цін на газ для Мангістауської області, члени урядової комісії Казахстану після переговорів з ініціативною групою гарантували не притягати до відповідальності учасників протестів. Сторони домовилися вирішувати питання у процесі діалогу та у рамках чинного законодавства, повідомила пресслужба уряду Казахстану.

Читайте також: Казахстан остаточно скасував смертну кару

Учасники акцій протесту вимагають зустрічі з президентом Казахстану

Після того, як члени урядової комісії Казахстану вийшли до учасників протесту у місті Актау і оголосили про рішення знизити ціну на газ для регіону, акція не припинилась.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфаксу" з місця подій, вони розгорнули додаткові намети та вимагають, щоб до них прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Учасники протестів заявляють, що "будуть стояти доти, доки не приїде Токаєв".

Очільник Казахстану своєю чергою через Twitter закликав людей не дослухатися "до закликів деструктивних осіб, зацікавлених у підриві стабільності та єдності суспільства". Токаєв заявив, що вимоги соціально-економічного характеру влада розгляне під час наради, запланованої на 5 січня.

Читайте також: До чого може призвести в Україні дорожнеча газу?