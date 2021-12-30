Казахстан остаточно скасував смертну кару. Закон, який виключає таке покарання з Кримінального кодексу, підписав 29 грудня президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Відтепер найсуворішим покаранням у Казахстані стане довічне ув'язнення.

Міжнародні зобов'язання Казахстану

На початку 2021 року Казахстан ратифікував Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, спрямований на скасування смертної страти. Цей документ ухвалили 15 грудня 1989 року на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. Казахстан приєднався до протоколу з одним застереженням: страта допускається у воєнний час після визнання винним у скоєнні особливо тяжких злочинів.

Читайте також: В Казахстані чоловіка посадили на 4,5 роки за участь у конфлікті на Донбасі

У жовтні 2021 року нижня палата парламенту Казахстану (Мажиліс) схвалила зміни до Кримінального кодексу щодо смертної кари. Поправки передбачали збереження такого покарання лише у статтях, що стосуються особливо тяжких злочинів військового характеру.

Повне скасування смертної кари

У грудні 2021 року Мажиліс схвалив законопроєкт, який передбачає повне скасування смертної кари. Ініціативу підтримала верхня палата парламенту (Сенат).

З 2004 року в Казахстані діяв мораторій на смертну кару. При цьому судам не заборонялось виносити смертні вироки, проте їхнє виконання було припинено. Альтернативою смертної кари в Казахстані з 2004 року було довічне позбавлення волі.

Читайте також: Amnesty International: за рік у світі зменшилася кількість страт

Нагадаємо, що 29 грудня голова Конституційного суду Російської Федерації Валерій Зорькін допустив можливість повернення в Росії смертної кари, хоч і назвав такий розвиток подій малоймовірним. При цьому він зауважив, що введення мораторію на страту свого часу стало поступкою цінностям, які невластиві російській національній правосвідомості.

Нині єдиною країною в Європі, де зберігається і застосовується смертна кара, залишається Білорусь.