У Казахстані скасували смертну кару

У Кахастані скасували смертну кару за злочини, скоєні в мирний час. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв підписав закон "Про ратифікацію Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, який спрямований на скасування смертної кари", повідомила в суботу, 2 січня, пресслужба президента Казахстану.

Цей протокол ухвалили 15 грудня 1989 року на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Казахстан приєднався до протоколу з одним застереженням минулого року.

Як пояснювали раніше у профільному комітеті нижньої палати парламенту країни, протокол спрямований на взяття Казахстаном міжнародних зобов'язань щодо скасування смертної кари.

"Пунктом 1 статті 2 протоколу передбачено, що не допускається жодних застережень до цього протоколу, за винятком застереження, яке зроблено під час ратифікації або приєднання, що передбачає застосування смертної кари у воєнний час після визнання винним в скоєнні особливо тяжких злочинів воєнного характеру, вчинених у воєнний час", - зазначили в комітеті, цитує інформагентство "Інтерфакс".

Дотепер у країні діяв мораторій на смертну кару, запроваджений указом президента в 2003 році. При цьому суди продовжували виносити смертні вироки за особливо тяжкі злочини, зазначає агенція AFP. Приміром, до смертної кари було засуджено зловмисника, який у 2016 році вбив десять людей в Алмати. Він відбуває довічне ув'язнення.

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