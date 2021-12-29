 Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2021

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Новини

Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари

За словами голови Конституційного суду Росії, питання щодо застосування смертної кари в країні не може бути закрите, доки є умисні вбивства.

Висільна петля

Кримінальним кодексом РФ передбачена смертна кара, але фактично вона не застосовувалася з 1996 року

Голова Конституційного суду (КС) Російської Федерації Валерій Зорькін допустив можливість повернення в Росії смертної кари, хоч і вважає такий розвиток подій малоймовірним. У своїй новій книзі "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", опублікованій у середу, 29 грудня, на сайті суду, Зорькін написав, що введення мораторію на страту свого часу стало поступкою цінностям, які російській національній правосвідомості невластиві.

"Та обставина, що Конституційний суд ухвалив рішення, що унеможливлює застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - написав очільник російського КС, додавши, що питання про застосування смертної кари не може бути повністю закритим, доки є умисні вбивства.

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За словами Зорькіна, багато що залежить від загальної правової ситуації в Росії, від того, наскільки далеко країна зможе просунутися у справі створення "міцного, впевненого в собі правопорядку, який дозволить утримати зроблену нами поступку". "Дуже сподіваюся, що зроблений нашою країною відхід від права у бік тих моральних та релігійних поглядів, які стоять на позиціях принципової відмови від страти, пройде для Росії успішно", - написав глава КС.

Сучасна Росія і смертна кара

За офіційними даними, остання страта в Росії відбулася в 1996 році. І хоча в Кримінальному кодексі РФ досі присутня, наприклад, стаття 59 "Смертна кара", останні 25 років вона офіційно не застосовувалася.

16 травня 1996 року тодішній президент Росії Борис Єльцин видав указ "Про поетапне скорочення застосування смертної кари у зв'язку з входженням Росії до Ради Європи". Де-факто з цього моменту в Росії набув чинності неофіційний мораторій застосування смертної кари, оскільки Єльцин перестав розглядати справи засуджених до вищої міри покарання.

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16 квітня 1997 року Росія підписала Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини та основних свобод щодо скасування смертної кари (у мирний час), яку так і не було ратифіковано Держдумою РФ. Урешті 19 листопада 2009 року Конституційний суд РФ ухвалив рішення, згідно з яким жодні суди в Росії більше не можуть засуджувати до смертної кари.

Єдиною країною в Європі, де зберігається і застосовується смертна кара як міра покарання, залишається Білорусь

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Смертна кара в Білорусі: нерівна боротьба людини проти системи

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