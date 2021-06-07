Так страчували головних нацистських злочинців

30 вересня та 1 жовтня 1946 року на Нюрнберзькому процесі було оголошено вироки головним нацистським злочинцям. Дванадцятьох із них (Мартіна Бормана (Martin Bormann) - заочно) засудили до смертної кари через повішення. Смертні вироки було виконано в ніч на 16 жовтня. За три години до страти Герман Ґерінґ (Hermann Göring) укоротив собі віку, прийнявши ціаністий калій. Хто саме проніс до в'язниці, яку суворо охороняли, капсулу з отрутою, точно не відомо досі. Решту засуджених було страчено в переобладнаному спортзалі Нюрнберзької в'язниці. Першим - колишнього міністра закордонних справ "третього рейху" Йоахіма фон Ріббентропа (Joachim von Ribbentrop).

Йоахім фон Ріббентроп у своїй камері під час процесу, 1945 рік

Близько першої години ночі 16 жовтня відчинилися двері до його камери. Начальник в'язниці, американський полковник Ендрюс зачитав ще раз вирок. Ріббентропу чорної мотузкою зв'язали за спиною руки. Два солдати військової поліції піднялися разом з ним сходами в 13 сходинок на ешафот. Ріббентропа поставили на закриту кришку люка та зв'язали йому ноги. Його спитали, чи не хоче він щось сказати. Після пишномовної тиради Ріббентропа про спасіння своєї душі і мир у всьому світі старший сержант Джон Вудс накинув злочинцеві на голову чорний ковпак і затягнув на шиї мотузку. Кат задіяв механізм, і стулки люка відчинилися.

Смерть нацистів була болісною

Штатний кат американської армії техасець Джон Вудс до цього виконав близько трьохсот смертних вироків. Незважаючи на це, страту головних нацистських злочинців він організував погано. Люки виявилися занадто вузькими, і багато хто із засуджених, падаючи в них з мотузкою на шиї, вдарялися об краї люка. На зроблених після страти фотознімках видно, наприклад, що голова колишнього командувача вермахту, генерал-фельдмаршала Кейтеля (Wilhelm Keitel) залита кров'ю.

Старший сержант Джон Вудс готує мотузку для страти

Крім того, довжина мотузки та глибина люка були розраховані погано, і засуджені вмирали не миттєво, від перелому шийних хребців, а від задухи. Ріббентроп, наприклад, мучився 15 хвилин, поки настала смерть. Щоправда, 40 свідків страти, серед яких було вісім журналістів (по двоє від СРСР, США, Франції і Великобританії), цих передсмертних мук не бачили: поміст закривали дерев'яні щити і темний брезент.

Через те що страта затягнулася, а вирішено було стратити всіх головних нацистських злочинців у цю ніч, кат і його помічники стали поспішати. З одної шибениці ще знімали труп страченого, а до другої на ешафот уже вели наступного. Після страти останнім до зали внесли тіло Ґерінґа і поставили носилки з ним під шибеницею. Це був символічний акт.

Трупи Ґерінґа та інших сфотографували, в одязі і роздягненими, потім завернули в простирадла і поклали в труни. Труни опечатали. Вранці їх на вантажівках у супроводі озброєної охорони привезли в Мюнхен - до крематорію на околиці міста.

Прах нацистів розвіяли за вітром

У крематорії не знали, кого саме будуть спалювати: його працівникам сказали, що це - загиблі американські солдати. Будівлю оточили. Кожну труну перед кремацією відкривали, щоб переконатися в тому, що труп не підмінили. Після кремації, яка тривала кілька годин, попіл зібрали в ящик, який завантажили в автомобіль і відвезли. Через два дні, вночі, попіл висипали з моста в річку Ізар в Мюнхені. Це також проходило в обстановці секретності. Так що місця, де "вічно вчорашні" могли б поклонитися праху головних нацистів, немає.

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Останні страти в 1951 році

Останніх нацистських злочинців, засуджених до смерті на наступних Нюрнберзьких процесах (1946-1949), стратили в Ландсберзькій в'язниці в Баварії 7 червня 1951 року. Загалом в цей день було виконано сім вироків. Серед повішених були колишній генерал військ СС Освальд Поль (Oswald Pohl), який особисто керував руйнуванням Варшавського гетто, а також Ґеорґ Шаллермайр (Georg Schallermair) - колишній комендант філії концентраційного табору Дахау в Мюльдорфі.

Як судили головних нацистських злочинців За що судили в Нюрнберзі Суд над головними нацистськими злочинцями розпочався в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року. Підсудних обвинувачували за чотирма пунктами: змова з метою вчинення злочинів проти миру, розв'язання загарбницької війни, злочини проти людяності і воєнні злочини. Судовий процес тривав майже рік. Заслухали 280 свідків. Протоколи і докази становили 40 томів.

Як судили головних нацистських злочинців На лаві підсудних У Нюрнберзі судили 24 осіб, які представляли еліту "третього рейху". Мартіна Бормана, секретаря Гітлера, який загинув чи сховався, судили заочно. А на лаві підсудних опинилися, серед інших, друга людина в нацистській Німеччині Герман Ґерінґ (ліворуч), заступник "фюрера" в НСДАП Рудольф Гесс (у центрі), міністр закордонних справ "третього рейху" Йоахім фон Ріббентроп (праворуч).

Як судили головних нацистських злочинців Місто партійних з'їздів Нюрнберг не випадково обрали для процесу над нацистськими злочинцями. У цьому місті відбувалися партійні з'їзди НСДАП за часів "третього рейху". Тут Гітлер влаштовував грандіозні пропагандистські шоу, в яких брали участь тисячі людей. Символічне значення Нюрнберга дозволило західним союзникам умовити радянську сторону влаштувати процес на підконтрольній американцям території.

Як судили головних нацистських злочинців Палац правосуддя під охороною Нюрнберг лежав у руїнах, але Палац правосуддя дивом зберігся. Було пошкоджено частину даху, вибито шибки, але все це швидко відремонтували. У величезній будівлі можна було розмістити всіх співробітників Міжнародного трибуналу - близько тисячі осіб. Важливо було й те, що Палац правосуддя був з'єднаний з в'язницею, де утримували обвинувачених, підземним переходом. Будівлю дуже серйозно охороняли.

Як судили головних нацистських злочинців Радянські судді трибуналу До складу Міжнародного трибуналу входило вісім суддів - по два від СРСР, США, Великобританії і Франції. СРСР у трибуналі представляли генерал-майор юстиції Іона Нікітченко (в центрі), який брав участь у декількох судових процесах над "ворогами народу" в другій половині 1930-х років, і його заступник, підполковник Олександр Волчков. Вони були єдиними, хто сидів у військовій формі.

Як судили головних нацистських злочинців Головний американський обвинувач Головним обвинувачем від США на Нюрнбезькому процесі над головними нацистськими злочинцями був Роберт Джексон - генеральний прокурор, пізніше - член Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Після Нюрнберга він прославився тим, що в 1954 році зіграв провідну роль у судовому процесі, в результаті якого в США скасували расову сегрегацію в школах.

Як судили головних нацистських злочинців Люди й организації У Нюрнберзі судили не тільки націонал-соціалістичних лідерів - як Ґерінґ - але й інші структури "третього рейху": СС, СА, СД і гестапо, керівний склад НСДАП, Імперський кабінет міністрів, генеральний штаб і Верховне командування вермахту. СА, кабінет міністрів, генштаб і командування вермахту з формально-правових причин злочинними організаціями визнані не були.

Як судили головних нацистських злочинців Смертні вироки 12 підсудних були засуджені в Нюрнберзі до страти через повішення (Борман - заочно). Герман Ґерінґ покінчив життя самогубством за півтори години до страти, якою керував сержант американської армії Джон Вудз (на фото) з двома помічниками. Першим повісили Ріббентропа.

Як судили головних нацистських злочинців Наступні Нюрнберзькі процеси Процес над головними нацистськими злочинцями був першим із 13 Нюрнберзьких процесів. Пізніше відбувалися суди над нацистськими суддями, лікарями концтаборів, айнзацгрупами, промисловцями "третього рейху" (на фото ліворуч - Альфред Крупп) та іншими. Загалом на них судили 185 обвинувачених, з яких 24 були засуджені до смертної кари, ще 20 - до довічного ув'язнення.

Як судили головних нацистських злочинців Меморіальний музей Так виглядає сьогодні зала номер 600 у Палаці правосуддя в Нюрнберзі, де відбувся судовий процес над головними нацистськими злочинцями. Зараз у Палаці правосуддя відкрито меморіальний музей історії Нюрнберзького процесу, частиною якого є ця зала засідань. Автор: Єфім Шуман

