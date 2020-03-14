 Конституційний суд Росії дозволив обнулити президентські терміни Путіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Новини

Конституційний суд Росії дозволив обнулити президентські терміни Путіна

Запропоновані президентом Росії поправки до конституції відповідають основному закону, вирішив Конституційний суд РФ. Нововведення передбачають обнулення президентських термінів для Путіна.

Путіну дозволили обнулити президентські терміни

Путіну дозволили обнулити президентські терміни

Поправки до конституції Росії, запропоновані президентом РФ Володимиром Путіним, відповідають основному закону, вирішив Конституційний суд РФ. Висновок суду опубліковано в понеділок, 16 березня. Висновок не підлягає оскарженню і набирає чинності негайно після його офіційного опублікування, підкреслив суд.

Поправки передбачають обнулення президентських термінів Путіна

Російський парламент 11 березня схвалив пакет нововведень до конституції, ініційований президентом РФ. Серед іншого вони передбачають обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дозволить йому знову зайняти пост президента Росії.

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Російські правозахисники у відкритому листі назвали прийняття поправок антиконституційним переворотом. У Москві і низці міст Росії пройшли поодинокі пікети проти змін до конституції. Мерія Москви двічі відмовилася узгодити акції протесту проти нововведень.

Референдум щодо поправок до конституції Росії має пройти 22 квітня. За даними російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", тільки чверть росіян готові проголосувати за внесення нововведень в основний закон, кожен десятий має намір проголосувати проти.

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