 У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

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Новини

У Саудівській Аравії значно зросла кількість страт - Amnesty International

З початку 2021 року в Саудівській Аравії страчено 40 людей, що більше ніж за весь попередній рік, коли країна головувала у G20.

Місце у Ер-Ріяді, де виконуються вироки про смертну кару

Місце у Ер-Ріяді, де виконуються вироки про смертну кару

Після того, як Саудівська Аравія склала з себе повноваження голови Великої двадцятки (G20), у країні зросло число смертних кар. Як повідомила у вівторок, 3 серпня, правозахисна організація Amnesty International, із січня по липень цього року там страчено 40 людей. Це більше ніж за весь попередній рік - у 2020 році, коли Саудівська Аравія головувала у G20, загалом було страчено 27 осіб.

Головування Саудівської Аравії у Великій двадцятці завершилося 1 грудня 2020 року. І лише у грудні у країні до смертної кари засудили дев'ятьох осіб. "Щойно увага G20 до Саудівської Аравії зменшилась, влада відновила безжалісне переслідування людей", - заявила заступниця директора Amnesty International з питань Близького Сходу та Північної Африки Лінн Маалуф.

В організації наголосили, що кілька людей у Саудівській Аравії були засуджені до ув'язнення, а іноді і до смертної кари "на підставі несправедливого суду". Згідно з інформацією Amnesty, "зізнання" отримуються, зокрема, шляхом тортур.

Крім того, у першій половині цього року багато людей у Саудівській Аравії були засуджені до тривалих термінів ув'язнення за сатиричні публікації в інтернеті та правозахисну діяльність. Після звільнення багатьох з них також чекає заборона на поїздки.  

Головування у G20, яке Саудівська Арабія перейняла у грудні 2019 року, було "лише коротким перепочинком від репресій", наголошує Amnesty International. Наразі у в'язницях королівства через правозахисну роботу або свободу вираження поглядів перебувають щонайменше 39 людей. Саудівська Аравія належить до країн з найбільшою кількістю страт у світі. За даними дослідження Amnesty, у 2019 році там було страчено 184 особи, деякі з них публічно.

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У Казахстані скасували смертну кару

До цього в країні діяв мораторій на смертну кару, запроваджений указом президента в 2003 році. Утім, суди продовжували виносити смертні вироки за особливо тяжкі злочини.  

У США запровадили тимчасовий мораторій на смертну кару

Тимчасовий мораторій стосується страт на федеральному рівні і має на меті переглянути політику міністерства юстиції США часів адміністрації Дональда Трампа.  

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