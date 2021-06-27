У США запровадили тимчасовий мораторій на смертну кару

Міністр юстиції США Меррік Гарланд, що також обіймає посаду генерального прокурора країни, в четвер, 1 липня, запровадив тимчасовий мораторій на смертну кару на федеральному рівні. За його словами, цей захід необхідний для перегляду політики відомства у цій сфері.

"Міністерство юстиції має забезпечити, аби кожен в рамках федеральної системи кримінального правосуддя не тільки користувався правами, гарантованими конституцією і законами Сполучених Штатів, а й мав право на справедливе і гуманне поводження", - підкреслив Гарланд. "Ці зобов'язання мають особливу силу в ситуації зі смертною карою", - додав він.

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Мін'юст США перегляне протоколи

Гарланд уточнив, що його відомство перегляне протоколи, запроваджені Вільямом Барром під час його перебування на посаді міністра юстиції США. Точних термінів Гарланд, однак, не назвав.

Крім того, буде проведена перевірка змін від листопада 2020 року, в результаті внесення яких було розширено список прийнятних способів страти.

Коли на посаді глави Білого дому перебував попередник Джо Байдена, Дональд Трамп, за шість місяців були виконані 13 смертних вироків, нагадує агентство AP.

Застосування смертної кари відновилося в 2019 році

У 2019 році, коли на посаді президента США перебував республіканець Дональд Трамп, застосування вищої міри покарання для злочинців, засуджених на федеральному рівні, було відновлено.

13 січня 2021 року, за тиждень до інавгурації Байдена, в федеральній в'язниці Терре-Хота (штат Індіана), було зроблено смертельну ін'єкцію пентобарбіталу 52-річній Лізі Монтгомері.

Монтгомері була засуджена до страти в 2007 році судом Західного округу штату Міссурі за те, що в 2004 році задушила 23-річну Боббі Джо Стіннетт, яка перебувала на восьмому місяці вагітності. Після цього Ліза Монтгомері, не здатна народжувати, викрала недоношену дитину, яку вирізала з тіла Стіннетт.

Адвокати Монтгомері зверталися до президента США Дональда Трампа з проханням про помилування. Захисники, зокрема, відзначали, що засуджена страждала на психічне захворювання після неодноразових згвалтувань вітчимом у дитинстві.