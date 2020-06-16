Смертна кара: у США розширили дозволені способи страти злочинців

Нинішній уряд США на федеральному рівні розширив список дозволених способів страти засуджених на смерть злочинців. Згідно з опублікованою у п'ятницю, 27 листопада, в "Бюлетені федерального уряду" поправкою до постанови про виконання покарання щодо засуджених на федеральному рівні злочинців-смертників, крім ін'єкції з отрутою, дозволені такі способи, як електричний стілець, застосування отруйного газу або розстріл.

Тож уже з 24 грудня засуджених до смертної кари можна буде страчувати будь-яким законним способом у тому штаті, де було ухвалено вирок, зазначається в публікації. Нинішнє керівництво міністерства юстиції США планує провести ще кілька страт злочинців на федеральному рівні до призначеної на 20 січня інавгурації обраного президентом США Джо Байдена, передає інформагенція dpa.

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Обраний президент Байден - проти смертної кари

Новообраний президент США демократ Джо Байден виступає проти смертної кари. Натомість чинний президент-республіканець Дональ Трамп наполягав на відновленні виконання страт на федеральному рівні. Хоча смертна кара застосовується в багатьох штатах США, із 2003 року на федеральному рівні не було приведено у виконання жодного смертного вироку. Відтоді склалася ситуація, коли на федеральному рівні судді й далі оголошували смертні присуди, однак їх не виконували.

Так тривало до липня цього року, коли у штаті Індіана в одній із федеральних в'язниць було страчено трьох засуджених введенням смертельної ін'єкції. Упродовж 2020 році в США було страчено 15 осіб, вісім з них - на федеральному рівні, уточнює dpa.

Загалом у США нині спостерігається тенденція рідшого застосування смертної кари. Це пов'язано не тільки зі зміною громадської думки щодо цього питання, а й із дедалі більшими труднощами щодо отримання необхідних складових смертельної ін'єкції. Крім того, ухвалення смертного присуду зазвичай призводить до тривалих і дорогих судових розглядів.