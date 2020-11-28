У США вперше з 1953 року на федеральному рівні стратили жінку

У Сполучених Штатах Америки у середу, 13 січня, стратили 52-річну Лізу Монтгомері після того, як Верховний суд США зняв останню перешкоду для проведення цієї смертної кари. Їй ввели смертельну ін'єкцію у штаті Індіана, повідомляє інформагентство Reuters.

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Страта Монтгомері стала першим випадком проведення смертної кари жінки, ув'язненої на федеральному рівні, за майже 70 років. До цього останню подібну страту провели у 1953 році.

Монтогомері засудили у 2007 році в штаті Міссурі за вбивство 23-річної вагітної дівчини Боббі Джо Стінетт у її ж будинку у 2004 році. Монтогомері задушила Боббі Джо Стінетт, а потім вирізала восьмимісячну дитину з її утроби. Дитина вижила й Ліза Монтгомері намагалася видати цю дитину за свою. Деякі родичі жертви були присутні на страті Монтогомері.

Раніше адвокати 52-річної жінки попросили помилування у діючого президента США Дональда Трампа. Вони наголошували, що вона вчинила цей злочин після того, як її у дитинстві неодноразово ґвалтували відчим та його друзі. Захисники просили про довічне ув'язнення.

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Ця страта - одна з трьох, яку міністерство юстиції США призначило на останній тиждень роботи адміністрації діючого президента Дональда Трампа. Дві інші перенесли, допоки обидва ув'язнені не одужають від COVID-19.

Останні 17 років до президентства Трампа страти на федеральному рівні були призупинені. З 1963 року були страчені лише троє чоловіків. Утім, з початку президентства Трампа їхнє проведення відновилося. Трамп підтримував проведення страт задовго до приходу в політику. Натомість обраний президент США Джо Байден, чия інавгурація відбудеться 20 січня, виступає проти смертної кари.

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