 У США вперше з 1953 року на федеральному рівні стратили жінку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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У США вперше з 1953 року на федеральному рівні стратили жінку

Страта 52-річної Лізи Монтгомері стала першою з 1953 року смертною карою жінки на федеральному рівні. Її адвокати до останнього наполягали на її довічному ув'язненні, заявляючи, що вона мала психічну хворобу.

Ліза Монтгомері

Ліза Монтгомері

У Сполучених Штатах Америки у середу, 13 січня, стратили 52-річну Лізу Монтгомері після того, як Верховний суд США зняв останню перешкоду для проведення цієї смертної кари. Їй ввели смертельну ін'єкцію у штаті Індіана, повідомляє інформагентство Reuters.

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Страта Монтгомері стала першим випадком проведення смертної кари жінки, ув'язненої на федеральному рівні, за майже 70 років. До цього останню подібну страту провели у 1953 році.

Монтогомері засудили у 2007 році в штаті Міссурі за вбивство 23-річної вагітної дівчини Боббі Джо Стінетт у її ж будинку у 2004 році. Монтогомері задушила Боббі Джо Стінетт, а потім вирізала восьмимісячну дитину з її утроби. Дитина вижила й Ліза Монтгомері намагалася видати цю дитину за свою. Деякі родичі жертви були присутні на страті Монтогомері.

Раніше адвокати 52-річної жінки попросили помилування у діючого президента США Дональда Трампа. Вони наголошували, що вона вчинила цей злочин після того, як її у дитинстві неодноразово ґвалтували відчим та його друзі. Захисники просили про довічне ув'язнення.

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Ця страта - одна з трьох, яку міністерство юстиції США призначило на останній тиждень роботи адміністрації діючого  президента Дональда Трампа. Дві інші перенесли, допоки обидва ув'язнені не одужають від COVID-19.

Останні 17 років до президентства Трампа страти на федеральному рівні були призупинені. З 1963 року були страчені лише троє чоловіків. Утім, з початку президентства Трампа їхнє проведення відновилося. Трамп підтримував проведення страт задовго до приходу в політику. Натомість обраний президент США Джо Байден, чия інавгурація відбудеться 20 січня, виступає проти смертної кари.

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Крім введення смертельної ін'єкції, під час страт на федеральному рівні дозволятимуться також застосування отруйного газу, електричного стільця або розстріл, оголосили в уряді США.

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