Трамп наполягає на страті "бостонського терориста" Джохара Царнаєва

Президент США не згоден з рішенням суду про скасування вироку в частині призначення покарання "бостонському терористові" Царнаєву. Вашингтон домагатиметься його страти.
Президент США Дональд Трамп вважає, що федеральний уряд повинен повторно домагатися страти для Джохара Царнаєва, засудженого за організацію терористичного акту на Бостонському марафоні у 2013 році.
"Рідко ставалось, щоб хтось більше заслуговував на смертну кару, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв. Суд погодився, що це була одна з найжахливіших внутрішніх терористичних атак від часу подій 11 вересня", - написав Трамп у своєму Twitter в неділю, 2 серпня.
Апеляційний суд у Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, наголосивши, що рішення, яким встановлена його вина у теракті, залишається в силі. Зокрема, на рішення про скасування вироку вплинуло порушення принципу неупередженого відбору присяжних під час судового процесу - наприклад, той факт, що суд проводився у тому місті, де був вчинений теракт.
Справу Царнаєва апеляційний суд розглядав близько чотирьох років. Вирок Царнаєву спрямований на розгляд новою колегією присяжних, яка повинна вирішити, чи залишити в силі призначену міру покарання - смертну кару, або замінити її на довічне ув'язнення.
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У квітня 2013 року Царнаєв разом зі своїм братом Тамерланом привів в дію два вибухові пристрої під час Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули, понад 260 дістали поранень. У травні 2015 року суд присяжних засудив 22-річного Царнаєва до смертної кари і зобов'язав його виплатити родичам жертв і постраждалих компенсацію у 101 мільйон доларів.