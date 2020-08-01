 Трамп наполягає на страті ″бостонського терориста″ Джохара Царнаєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2020

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Новини

Трамп наполягає на страті "бостонського терориста" Джохара Царнаєва

Президент США не згоден з рішенням суду про скасування вироку в частині призначення покарання "бостонському терористові" Царнаєву. Вашингтон домагатиметься його страти.

Теракт на Бостонському марафоні у 2013 році

Теракт на Бостонському марафоні у 2013 році

Президент США Дональд Трамп вважає, що федеральний уряд повинен повторно домагатися страти для Джохара Царнаєва, засудженого за організацію терористичного акту на Бостонському марафоні у 2013 році.

"Рідко ставалось, щоб хтось більше заслуговував на смертну кару, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв. Суд погодився, що це була одна з найжахливіших внутрішніх терористичних атак від часу подій 11 вересня", - написав Трамп у своєму Twitter в неділю, 2 серпня.

Апеляційний суд у Бостоні 1 серпня скасував смертний вирок Джохару Царнаєву, наголосивши, що рішення, яким встановлена його вина у теракті, залишається в силі. Зокрема, на рішення про скасування вироку вплинуло порушення принципу неупередженого відбору присяжних під час судового процесу - наприклад, той факт, що суд проводився у тому місті, де був вчинений теракт.

Справу Царнаєва апеляційний суд розглядав близько чотирьох років. Вирок Царнаєву спрямований на розгляд новою колегією присяжних, яка повинна вирішити, чи залишити в силі призначену міру покарання - смертну кару, або замінити її на довічне ув'язнення.

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У квітня 2013 року Царнаєв разом зі своїм братом Тамерланом привів в дію два вибухові пристрої під час Бостонського марафону. Внаслідок цього троє людей загинули, понад 260 дістали поранень. У травні 2015 року суд присяжних засудив 22-річного Царнаєва до смертної кари і зобов'язав його виплатити родичам жертв і постраждалих компенсацію у 101 мільйон доларів.

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Бостонський терорист постав перед судом

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