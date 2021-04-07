Amnesty International: за рік у світі зменшилася кількість страт

Міжнародна організація Amnesty International (AI) заявляє про суттєве суттєве скорочення минулого року відомих правозахисникам страт у світі порівняно з роком раніше. Щорічну доповідь AI щодо смертної кари опубліковано у середу, 21 квітня.

При цьому в організації відзначили, що попри безпрецедентні виклики, спричинені пандемією COVID-19, 18 країн все ж не утрималися від виконання смертних вироків протягом 2020 року. "Незважаючи на загальну тенденцію до зниження, деякі країни продовжували або навіть збільшили кількість страт, що свідчить про зневагу до людського життя в той час, коли увага всього світу була зосереджена на захисті людей від смертельного вірусу", - наголошується у доповіді правозахисників.

Читайте також: Пандемія COVID-19 погіршила ситуацію з правами людини в Україні - Amnesty International

Єгипет і Китай - головін "кати" за версією правозахисників

Вони віднесли до "головних катів" минулого року Єгипет, де кількість страт зросла утричі порівняно з попереднім роком, а також Китай, де цей вид покарання вирішили застосувати для боротьби з COVID-19, у результаті чого принаймні одну людину засудили до смертної кари і стратили. Адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа в 2020 році після 17-річної перерви відновила страти на федеральну рівні і менш ніж за пів року стратила 10 людей. Індія, Оман, Катар і Тайвань також відновили страти, йдеться у доповіді.

"Смертна кара - це огидне покарання, і те, що страти продовжувалися у розпал пандемії, ще більше підкреслює притаманну цьому явищу жорстокість. Боротьба зі стратами була непростою справою і в кращі часи, але пандемія призвела до того, що багато людей в камері смертників не змогли отримати доступ до юридичної допомоги, і багато хто з тих, хто хотіли надати підтримку, мали піддати своєї здоров'я значному ризику, якого, утім, можна було уникнути. Застосування смертної кари в цих умовах є особливо кричущим посяганням на права людини", - зазначила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

П'ять країн з найбільшим числом страт

У правозахисній організацій наголошують, що її статистика не включає Китай, де дані щодо загальної кількості страт і смертних вироків класифікують як державну таємницю і перешкоджають незалежному контролю. В Amnesty International вважають, що Китай щороку страчує тисячі людей, що робить цю країну головним катом у світі.

Після Китаю йдуть Іран (щонайменше 246 страт), Єгипет (107), Ірак (45) і Саудівська Аравія (27 страт). На Іран, Єгипет, Ірак та Саудівську Аравію припало 88 відсотків всіх відомих страт у світі упродовж 2020 року.

Багато країн Азійсько-Тихоокеанського регіону продовжують порушувати міжнародне право і норми, що забороняють застосування смертної кари за злочини, не пов'язані з умисним вбивством, вказують правозахисники. За злочини, пов'язані з наркотиками, до смертної кари засудили в Китаї, Індонезії, Лаосі, Малайзії, Сінгапур, Шрі-Ланці, Таїланді, В'єтнамі; за корупцію - у Китаї і В'єтнамі; за богохульство - у Пакистані.

США - єдина країна на Американському континенті, яка провела страти в 2020 році.

Найменша кількість страт за останнє десятиліття

Правозахисникам відомо про щонайменше 483 страчених людини у 2020 року по всьому світу. Ці дані не включають страти в країнах, де дані про смертну кару є державною таємницею або ж інформація про них обмежена, зокрема, в Китаї, Північній Кореї, Сирії і В'єтнамі. Це - найнижче число страт, зафіксоване Amnesty International за останнє десятиліття. У порівнянні з 2019 роком кількість страт скоротилася на 26 відсотків, а порівняно з максимальним показником у 2015 році, коли було зафіксовано 1634 страти, - на 70 відсотків.

За даними AI, число зареєстрованих страт минулого року суттєво скоротилося у Саудівській Аравії (з 184 за 2019 рік до 27-ми) та в Іраку (зі 100 до 45-ти). Не було зафіксовано страт минулого року в наступних країнах, які ще в 2019 року проводили їх: Бахрейн, Білорусь, Японія, Пакистан, Сінгапур та Судан.

Amnesty International закликає відмовитися від страт

В AI зазначають, що в 2020 році Чад і штат Колорадо у США скасували смертну кару, Казахстан зобов’язався скасувати її відповідно до міжнародного права, а Барбадос завершив реформи щодо скасування обов’язкової смертної кари. "Станом на квітень 2021 року 108 країн скасували смертну кару за всі злочини, а 144 країни скасували її законодавчо або на практиці - тенденція, яка повинна тривати", - йдеться в доповіді правозахисників, які закликають до відмови від цього виду покарання.

"Ми закликаємо лідерів усіх країн, які ще не скасували смертну кару, зробити 2021 рік роком, коли вони назавжди покінчать з санкціонованими державою вбивствами. Ми будемо продовжувати свою боротьбу доти, доки смертна кара не буде скасована всюди раз і назавжди", - наголосила генеральна секретарка організації Аньєс Калламар.