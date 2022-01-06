Протести в Казахстані: влада Алмати повідомляє про десятки убитих протестувальників

Поліція Алмати у четвер, 6 січня, повідомила про "ліквідацію" десятків протестувальників.

"Минулої ночі екстремістськими силами було здійснено спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції. Десятки нападників ліквідовано, їх особи ідентифікуються", - цитує офіційну представницю департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек агенція "Інтерфакс". Напередодні в місті повідомили про початок антитерористичної операції.

За даними російських ЗМІ, казахські військові після перестрілки взяли під контроль головну площу Алмати - площу Республіки. У місті відчувається сильний запах гару, чутно автоматні черги, банкомати підірвані, багато закладів і магазинів розграбовані, зокрема й магазин зброї. Очевидці повідомляють, що автоматами озброєні не лише поліцейські та військові, а й протестувальники.

Призупинення роботи банківської системи

Крім того, роботу всіх банків в Казахстані призупинили, повідомляє 6 січня офіційний представник Національного банку країни Олжас Рамазанов.

Він додає, що таке рішення обумовлене проведенням в Казахстані контртерористичних операцій силовими структурами, тимчасовими збоями в роботі інтернету, а також необхідністю захисту "здоров'я та життя працівників фінансових організацій та споживачів фінансових послуг".

Силовики у Алмати, 5 січня

Обмеження доступу до інтернету

Напередодні в державних ЗМІ Казахстану повідомили про запровадження у країні тимчасових обмежень на доступ до мережі. "Казахстан тимчасово знаходиться офлайн, у країні введено обмеження на доступ до інтернету. Протягом дня жителі країни спостерігають проблеми з доступом до соціальних мереж та месенджерів, працює лише мобільний зв'язок", - йдеться у повідомленні телеканалу "Хабар 24".

Там також наголошується, що в умовах надзвичайного стану держоргани мають право призупинити роботу мереж і це спрямоване "не на обмеження прав громадян, а на забезпечення безпеки".

Станом на ранок 6 січня сайти деяких національних ЗМІ досі недоступні. У Нурсултані під охороною всі адмінбудівлі.

5 січня протестувальники у місті Талдикорган повалили пам'ятник, встановлений на честь експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Відповідні фото та відео з'явилися у соцмережах.

Протести в Казахстані

Нагадаємо, що мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися 2 січня в Мангістауській області, на заході Казахстану. Згодом вони переросли в масові протести по всій країні з економічними та політичними вимогами, які, втім, не узгоджені між численними і часто стихійними групами мітингувальників. Повідомлялося також про мародерство.

Розграбований магазин у місті Алмати

Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомляло про вісім вбитих співробітників поліції і Нацгвардії і 317 поранених внаслідок сутичок. Про жертви серед протестувальників донині не повідомлялося.

На вимогу мітингарів президент країни Касим-Жомарт Токаєв 4 січня розпустив уряд країни, а вже наступного дня очолив Раду безпеки Казахстану замість колишнього очільника країни Нурсултана Назарбаєва. Втім, це не зупинило протести у країні. Керівництво Казахстану 5 січня ввело режим надзвичайного стану на всій території держави та попросило допомогу від країн-членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

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