Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі протестів

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у середу, 5 січня, ухвалив відставку уряду під керівництвом Аскара Маміна на тлі масових протестів у країні. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави уряду призначено Аліхана Смаїлова - першого заступника прем'єр-міністра республіки, йдеться в документі. Чинні урядовці продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу кабміну.

Державним секретарем республіки призначений Ерлан Карін, який раніше обіймав посаду помічника президента.

Держрегулювання цін на газ, бензин та дизельне паливо

Токаєв у ході наради доручив антимонопольному органу запровадити державне регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизельне паливо на 180 днів. Крім того, глава держави розпорядився запровадити цінове регулювання щодо "соціально значущих продовольчих товарів". Президент також доручив розглянути можливість запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення на 180 днів.

Протести у Казахстані проти підвищення цін на газ

Протести проти підвищення цін на газ розпочалися у західному Казахстані 2 січня. Як повідомили протестувальники агентству КазТАГ, з 1 січня ціна за літр зрідженого газу зросла до 120 тенге (0,24 євро - Ред.).

Акції протесту у різних містах Казахстану 4 січня призвели до зіткнень протестувальників та співробітників силових структур. Зокрема, ЗМІ повідомили про сутички у Таразі, Актау та інших населених пунктах. В Алмати кілька тисяч людей прорвали поліцейське оточення у центрі міста. У столиці країни Нур-Султані затримано кілька сотень людей.

Акція протесту 4 січня в Алмати

Вдень 4 січня до Актау приїхали представники уряду. Після наради у будівлі регіонального уряду було ухвалено рішення знизити ціни на газ до 50 тенге. Але це не зупинило протестувальників.

Режим надзвичайної ситуації

За кілька годин до прийняття відставки уряду Токаєв підписав укази про запровадження надзвичайного стану (НС) в Алмати та в Мангістауській області на південному заході республіки. Влада Казахстану пояснила таке рішення необхідністю "забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян". Режим надзвичайного стану діятиме з 5 по 19 січня.

На час НС серед іншого посилюється охорона громадського порядку та стратегічних об'єктів, обмежується свобода пересування, а також в'їзд та виїзд із зони надзвичайного стану, запроваджуються перевірка документів та особисті огляди, забороняються мирні збори та масові заходи, а також обмежується зв'язок, випливає із законодавства Казахстану. Крім того, в Алмати та в Мангістауській області запроваджено комендантську годину з 23.00 до 07.00.