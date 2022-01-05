 У Казахстані демонстранти увірвалися до адміністрацій Алмати та Актобе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2022

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Новини

У Казахстані демонстранти увірвалися до адміністрацій Алмати та Актобе

Попри відставку уряду і введення режиму надзвичайної ситуації, у Казахстані продовжуються масові протести. Мітингувальники почали захоплювати будівлі міських адміністрацій в Алмати та Актобе.

Протестувальники в центрі Алмати, Казахстан

Алмати, Казахстан

В Алмати демонстранти увірвалися в будівлю акімату (адміністрація міста), було чутно постріли, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Поліцейські, котрі стримували штурм демонстрантів, намагалися втекти. Після захоплення демонстрантами у будівлі адміністрації розпочалась пожежа. Наразі вона триває, штурм будівлі продовжується. Пожежники відсутні на місці подій.

За повідомленням інформагенції KazTAG також горить будівля прокуратури в Алмати та будівля резиденції президента Казахстану, яку намагаються штурмувати протестувальники.

Також учасники протестних мітингів в Актобе, на заході Казахстану, проникли до будівлі адміністрації, повідомляє "Інтерфакс-Казахстан" із посиланням на очевидців. За даними агентства, двері будівлі відкрито, мітингувальники вриваються всередину.

Уранці 5 січня уряд Казахстану було відправлено у відставку. Окрім того, у Нур-Султані, Алмати, Мангістауській і Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00.

Влада Казахстану пояснила таке рішення необхідністю "забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян". 

Розгін демонстрації в Алмати, Казахстан

Розгін демонстрації в Алмати, Казахстан

Нагадаємо, в Алмати 4 січня сотні людей пройшли вулицями міста, дійшовши до площі Республіки. Тут сталося протистояння демонстрантів і силовиків. Поліцейський спецназ застосував проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі. За інформацією "Радіо Азаттик", у місті після нічних заворушень не працював громадський транспорт, низка торгових центрів та продуктових магазинів. 

Напружена обстановка зберігається у низці інших населених пунктів країни. В Актау (адміністративний центр Мангістуської області) на заході Казахстану на центральній площі також залишаються тисячі громадян. За даними "Інтерфакс-Казахстан", більшість присутніх - співробітники низки підприємств.

Протести в Актау, Казахстан

Протести в Актау, Казахстан

Як передає кореспондент DW, в Алмати та в Актау окремі підрозділи поліції перейшли на бік мітингувальників.

Мітинги проти підвищення цін на скраплений газ розпочалися в неділю в Жанаозені (місто в Мангістауській області на заході Казахстану), переросли в масові протести в усій країні.

 

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