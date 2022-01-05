МЗС не рекомендує українцям їхати у Казахстан

Міністерство закордонних справ (МЗС) України не рекомендує українцям відвідувати Казахстан у зв'язку із запровадженням надзвичайного стану з 5 по 19 січня через масові протести. Про це ідеться у повідомленні української зовнішньополітичної служби, оприлюдненому у середу, 5 січня.

"У зв'язку із запровадженням з 5 січня по 19 січня 2022 року надзвичайного стану в Алмати, Алматинській і Мангістауській областях рекомендуємо утриматися від прибуття до Казахстану, а громадянам, які перебувають на території Казахстану, утриматися від відвідування місць масового скупчення людей на період надзвичайного стану в країні", - ідеться у ньому.

Протести у Казахстані не вщухають

Протести у Казахстані почалися 2 січня і тривають досі

Акції протесту у Казахстані почалися 2 січня, і не вщухають досі. Їхньою першочерговою причиною стало підвищення з 1 січня ціни на скраплений газ удвічі - до 120 тенге (7,53 гривні; 0,24 євро) за літр. Якщо спочатку люди вимагали лише зниження ціни на газ, то пізніше до переліку вимог додалися поліпшення добробуту народу та відставка урядовців.

На тлі протестів уряд Казахстану ухвалив рішення знизити ціну на газ до 50 тенге (3,14 гривні; 0,1 євро) за літр для Мангістауської області на заході країни, проте акції це не зупинило.

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5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд під керівництвом Аскара Маміна та доручив антимонопольному органу запровадити державне регулювання цін на скраплений газ, бензин та дизельне паливо на 180 днів. Крім того, глава держави розпорядився запровадити цінове регулювання щодо "соціально значущих продовольчих товарів".

Між учасниками протестів та силовиками відбулися сутички

Окрім того, у Нур-Султані, Алмати, Мангістауській і Алматинській областях ввели режим надзвичайного стану на період до 19 січня та комендантську годину, яка діятиме з 23:00 до 07:00. Влада Казахстану пояснила таке рішення необхідністю "забезпечення громадської безпеки, відновлення законності та правопорядку, захисту прав та свобод громадян".

За останніми повідомленнями, учасники мітингів в Алмати та Актобе почали вриватися до будівель державних установ. Напередодні, 4 січня, у кількох містах Казахстану відбулися сутички демонстрантів і силовиків. Поліцейський спецназ застосував проти протестувальників світлошумові гранати і гумові кулі.