Росія відправила десантників до Казахстану у складі "миротворців" ОДКБ

Країни Організацій договору про колективну безпеку (ОДКБ) у четвер, 6 січня, спрямували "миротворчий" контингент до Казахстану, від Росії перекидаються підрозділи повітряно-десантних військ, повідомили у четвер у секретаріаті ОДКБ, пише агенція"Інтерфакс-Росія".

Точну кількість військ не повідомляють. Утім, наголошується, що вони "вже розпочали виконання поставлених завдань".

В організації пояснюють, що колективні миротворчі сили ОДКБ направлені до Казахстану за рішенням Ради колективної безпеки ОДКБ від 6 січня "на обмежений за часом період для стабілізації та нормалізації обстановки".

"Основними завданнями колективних миротворчих сил ОДКБ стане охорона важливих державних та військових об'єктів, надання сприяння силам правопорядку Республіки Казахстан у стабілізації обстановки та повернення її у правове поле", - заявили в організації.

Зокрема, в Алмати прибув "перший борт із російськими військами", пише видання "Vласть" у Twitter. Офіційного підтвердження інформації з російської сторони поки що не надійшло. За даними видання, військові "проходять відпрацювання і протягом кількох годин збираються розпочати чергування у місті".

Окрім збройних сил Російської Федерації, до складу контингенту увійшли військові Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії, зазначають в ОДКБ.

Запит на допомогу ОДКБ

Нагадаємо, що ввечері 5 січня в Казахстані оголосили надзвичайний стан та запросили допомогу від держав-членів Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) - Росії, Вірменії, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану.

У країні від 2 січня тривають протести проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Втім, згодом вони переросли в масові мітинги з економічними та політичними вимогами. Повідомлялося про сутички з силовиками та випадки мародерства.

За даними міністерства внутрішніх справ Казахстану, внаслідок сутичок загинули вісім співробітників поліції і Нацгвардії, ще 317 отримали поранення. Про жертви серед протестувальників поки повідомили лише в Алмати, де напередодні розпочали антитерористичну операцію. За даними місцевої поліції, там вбили "десятки" людей, нібито "під час спроби штурму адміністративних будівель, департаменту поліції Алмати, а також районних управлінь та відділів поліції".

У США та ЄС закликали до мирного розв'язання ситуації.