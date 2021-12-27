Голова Єврокомісії: Санкції проти Росії вже готові

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що масштабні санкції щодо Росії у разі її подальшої агресії проти України вже підготовлено. Про це вона повідомила в інтерв'ю французькій щотижневій газеті Le Journal du Dimanche, опублікованому ввечері в суботу, 25 грудня.

На питання видання про те, як досягнути більшої поваги з боку Росії, Урсула фон дер Ляйєн відповіла наступне: "Дати їй чітко зрозуміти, що відповіддю на будь-яку подальшу агресію проти України будуть санкції з масштабними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни є єдиними і діють узгоджено із США та НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації".

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Відповідаючи на запитання про те, чи не загальмує діалог між Росією та США процес інтеграції України у НАТО та ЄС і чи не торкнеться це також інших країн, таких як Вірменія чи Грузія, голова Єврокомісії зазначила: "Ми глибоко поважаємо суверенітет цих країн, а також їхню територіальну цілісність і їхню здатність самим вирішувати свою долю. Я знаю, що і Сполучені Штати поділяють ці принципи. Іншими словами, український народ має сам вирішувати своє майбутнє".

Військова присутність Росії біля кордонів України

У зв'язку із нарощуванням російської військової присутності біля українських кордонів Європарламент ухвалив резолюцію 16 грудня, в якій пропонується виключити Росію з всесвітньої мережі банківських платежів SWIFT у разі повномасштабної агресії. У свою чергу, Москва виступає проти вступу України до НАТО і вимагає від Північноатлантичного альянсу та США гарантій безпеки, однак західні країни готові вести діалог лише за умови деескалації біля українського кордону.

Для обговорення конфлікту навколо України Німеччина та Росія домовилися провести на початку січня зустріч високопосадовців двох країн. Радник канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) Єнс Плетнер (Jens Plötner) та заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак проведуть докладні переговори щодо конфлікту між Москвою та Києвом. 23 грудня Олаф Шольц уже провів телефонні переговори із президентом Росії Володимиром Путіним.