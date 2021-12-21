Канцлер Німеччини Шольц обговорив з Путіним ситуацію навколо України

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Німецький канцлер Шольц у розмові з президентом Росії Путіним висловив стурбованість нарощуванням російської військової присутності біля кордонів України та виступив за відновлення переговорів у "нормандському форматі".
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив стурбованість переміщенням російських військ до кордону з Україною під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 21 грудня. Канцлер наголосив на "нагальній необхідності деескалації ситуації", йдеться у заяві Відомства федерального канцлера за результатами розмови.
Однією з тем розмови між Шольцем і Путіним був також стан виконання мінських домовленостей. Шольц наголосив на важливості поновлення переговорів у "нормандському форматі".
У Кремлі за результатами розмови голови німецького уряду з російським президентом сказали, що питання конфлікту на Донбасі було розглянуто за проханням Шольца. У цьому контексті Путін зазначив, що "Київ наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями", що, на переконання російського президента, "заважає можливому проведенню нового саміту в "нормандському форматі", йдеться у повідомленні на сайті Кремля.
Також, за даними пресслужби російського президента, Путін прокоментував висунуті напередодні вимоги РФ до НАТО щодо "довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки", що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід, зокрема, вступ України до Альянсу, а також розміщення у суміжних з Росією країнах ударних систем озброєнь.
До того ж у Кремлі висловили сподівання на організацію серйозних переговорів щодо цього. Обидві сторони повідомляють про домовленість й надалі продовжувати обмін думками.
Останніми днями Росія продовжувала нарощувати нові війська біля кордону з Україною попри те, що президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі закликав Путіна знизити напруженість. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп" і ще шість перебувають у дорозі.
За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ на кордоні з Україною може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.У Кремлі всі звинувачення заперечують і звинувачують Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.