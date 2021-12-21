Канцлер Німеччини Шольц обговорив з Путіним ситуацію навколо України

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив стурбованість переміщенням російських військ до кордону з Україною під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 21 грудня. Канцлер наголосив на "нагальній необхідності деескалації ситуації", йдеться у заяві Відомства федерального канцлера за результатами розмови.

Однією з тем розмови між Шольцем і Путіним був також стан виконання мінських домовленостей. Шольц наголосив на важливості поновлення переговорів у "нормандському форматі".

У Кремлі за результатами розмови голови німецького уряду з російським президентом сказали, що питання конфлікту на Донбасі було розглянуто за проханням Шольца. У цьому контексті Путін зазначив, що "Київ наполегливо ухиляється від виконання своїх зобов'язань за мінськими домовленостями", що, на переконання російського президента, "заважає можливому проведенню нового саміту в "нормандському форматі", йдеться у повідомленні на сайті Кремля.

Путін прокоментував вимоги до НАТО

Також, за даними пресслужби російського президента, Путін прокоментував висунуті напередодні вимоги РФ до НАТО щодо "довгострокових, юридично закріплених гарантій безпеки", що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід, зокрема, вступ України до Альянсу, а також розміщення у суміжних з Росією країнах ударних систем озброєнь.

До того ж у Кремлі висловили сподівання на організацію серйозних переговорів щодо цього. Обидві сторони повідомляють про домовленість й надалі продовжувати обмін думками.

Стягування військ РФ до кордону України

Останніми днями Росія продовжувала нарощувати нові війська біля кордону з Україною попри те, що президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі закликав Путіна знизити напруженість. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп" і ще шість перебувають у дорозі.

За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ на кордоні з Україною може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.У Кремлі всі звинувачення заперечують і звинувачують Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.