Чи визначив саміт ЄС "ціну" за агресію Росії проти України?

Вже кілька тижнів керівники країн Заходу не втомлюються застерігати Росію від ескалації проти України. Якщо Росія піде на військові дії, їй доведеться заплатити високу "ціну", додають вони. Утім, якою може бути ця ціна, вони не говорять. На саміті ЄС (або ж Європейській раді) 16 грудня в Брюсселі можлива "ціна" стала ледь не найголовнішою темою.

ЄС: Росії негайно слід знизити напруження біля кордонів України

На обговорення України й Росії, а також Білорусі лідерам країн ЄС знадобилося близько двох годин. Саме на цю сесію президентів і прем'єрів попросили залишити їхні телефони за межами зали для засідань - аби забезпечити конфіденційність обговорення особливо делікатної теми.

У підсумку лідери країн ЄС узгодили одностайну заяву. "Європейська рада наголошує на терміновій необхідності з боку Росії знизити напруження, створене нарощуванням військ біля її кордонів з Україною й агресивною риторикою", - зазначається у заяві саміту. Лідери ЄС підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Відповіддю на будь-яку подальшу військову агресію проти України стануть масштабні наслідки та сувора ціна, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами", - застерігає комюніке. Водночас Європейська рада висловилася на підтримку дипломатичних зусиль, зокрема у "нормандському форматі" з ціллю повної імплементації мінських угод.

Чи запровадить Євросоюз санкції щодо Росії на випередження?

Більше в комюніке щодо України та Росії немає нічого. І втім, над цим коротким текстом у ЄС працювали не один день. Що ж він означає?

Президент України Володимир Зеленський днем раніше під час саміту "Східного партнерства" у Брюсселі закликав своїх колег з ЄС запровадити санкції до можливої ескалації з боку Росії. На його думку, саме заходи на випередження потрібні для запобігання ескалації.

Читайте також: "Східне партнерство" бере курс на безпеку та вирішення конфліктів (відео)

Комюніке ж саміту ЄС недвозначно дає зрозуміти, що санкцій на випередження не буде. Документ чітко вказує, що зараз Євросоюз зосередиться на дипломатії, а санкції запровадять лише у відповідь на подальшу агресію.

І навіть президент Литви Гітанас Науседа, котрий є прихильником жорсткої політики щодо Росії, не погодився з Зеленським, що санкції постфактум будуть неефективними. "Ці санкції повинні стримати Росію від вторгнення або будь-якого іншого виду агресії проти України. Я думаю, це хороший інструмент, сильний політичний сигнал Росії", - зауважив він і висловив надію, що цього сигналу, поданого ЄС та іншими країнами, включно з США, буде достатньо для стримування РФ.

Які санкції ЄС готовий запровадити щодо Росії за агресію проти України?

Жоден з політиків на саміті Євросоюзу не розкрив можливих заходів проти РФ. "Наша позиція - дати потужний сигнал, але не розкривати, якою саме буде реакція. Не розкривати, що ми робитимемо, - це частина стратегії", - пояснив високопосадовець ЄС кореспонденту DW.

Готувати конкретні заходи й не було завданням саміту ЄС. Для цього існує Єврокомісія. І вона ще раніше підготувала п'ять сценарії з можливими санкціями щодо Росії - таке завдання Європейська рада дала їй ще у червні.

Читайте також: Саміту ЄС-РФ не буде: як у Брюсселі обговорювали ідею зустрічі з Путіним

Але оскільки ситуація змінюється, то, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, постала необхідність координувати можливі заходи з іншими країнами, зокрема США. "Це процес, який триває (…) Ми хочемо хороших відносин з Москвою, але на випадок подальшої агресії ми підготовлені", - запевнила вона.

Чому можливі варіанти не будуть публікуватися? Дипломат однієї з держав ЄС відповідає: "Якщо ми хочемо деескалації, то це буде неправильним сигналом". А один брюссельський чиновник пояснює, що якщо ЄС назве конкретні варіанти реакції за певні дії, то не лише зв'яже собі руки, але й може спровокувати Росію.

Читайте також: Війська РФ біля України: на що вони здатні та як реагують НАТО і ЄС?

Чи є у ЄС єдність довкола реакції на дії Росії?

Днями видання Bloomberg написало про розбіжності всередині Євросоюзу з приводу запровадження санкцій у разі агресії з боку РФ. Перед початком саміту ЄС і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про наявність розбіжностей з приводу санкцій "з деякими країнами Західної Європи".

Утім, заява Моравецького - це підтвердження загальновідомого факту, що у Західній Європі сповідують менш жорсткий підхід до санкційної політики щодо РФ, ніж у Центральній і Східній Європі. Але у питанні готовності до жорсткої реакції у разі агресії з боку Росії всі джерела DW серед дипломатів і чиновників ЄС запевняють у єдності всередині Євросоюзу.

У риториці різних країн об'єднання справді є відмінності. Так, президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи за підсумками саміту, не повторив погрозу санкцій. Замість цього він говорив про пошук політичного рішення шляхом діалогу та про допомогу Україні. А ось новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, який давав пресконференцію удвох з Макроном, застереження Росії повторив. За його словами, тим, хто намагається змінити кордони в Європі, "повинно бути ясно, що їм слід очікувати відповідної реакції". І в цьому, уточнив Шольц, одностайні всі лідери ЄС, і він з Макроном зокрема.

За словами дипломата однієї з країн Євросоюзу, на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України в ЄС навіть скоротилися розбіжності у поглядах на РФ. "Я впевнений на 100 відсотків - якщо Росія перетне межу, яку ми провели, то всі будуть готовими запровадити санкції, причому такі, від яких буде дуже боляче, зокрема й нам. Бо якщо санкції не шкодять тобі, то це не справжні санкції", - зауважило джерело. Де проходить ця межа? Цього в Євросоюзі також не збираються говорити зі стратегічних міркувань.