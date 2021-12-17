 Чи визначив саміт ЄС ″ціну″ за агресію Росії проти України? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Чи визначив саміт ЄС "ціну" за агресію Росії проти України?

Саміт ЄС одностайно пригрозив Росії потужними санкціями у разі подальшої агресії проти України. Чому в ЄС не розкривають можливих заходів і чи справді Євросоюз єдиний, - розбиралася DW.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Вже кілька тижнів керівники країн Заходу не втомлюються застерігати Росію від ескалації проти України. Якщо Росія піде на військові дії, їй доведеться заплатити високу "ціну", додають вони. Утім, якою може бути ця ціна, вони не говорять. На саміті ЄС (або ж Європейській раді) 16 грудня в Брюсселі можлива "ціна" стала ледь не найголовнішою темою.

ЄС: Росії негайно слід знизити напруження біля кордонів України

На обговорення України й Росії, а також Білорусі лідерам країн ЄС знадобилося близько двох годин. Саме на цю сесію президентів і прем'єрів попросили залишити їхні телефони за межами зали для засідань - аби забезпечити конфіденційність обговорення особливо делікатної теми.

У підсумку лідери країн ЄС узгодили одностайну заяву. "Європейська рада наголошує на терміновій необхідності з боку Росії знизити напруження, створене нарощуванням військ біля її кордонів з Україною й агресивною риторикою", - зазначається у заяві саміту. Лідери ЄС підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Відповіддю на будь-яку подальшу військову агресію проти України стануть масштабні наслідки та сувора ціна, включно з обмежувальними заходами, скоординованими з партнерами", - застерігає комюніке. Водночас Європейська рада висловилася на підтримку дипломатичних зусиль, зокрема у "нормандському форматі" з ціллю повної імплементації мінських угод.

Чи запровадить Євросоюз санкції щодо Росії на випередження?

Більше в комюніке щодо України та Росії немає нічого. І втім, над цим коротким текстом у ЄС працювали не один день. Що ж він означає?

Президент України Володимир Зеленський днем раніше під час саміту "Східного партнерства" у Брюсселі закликав своїх колег з ЄС запровадити санкції до можливої ескалації з боку Росії. На його думку, саме заходи на випередження потрібні для запобігання ескалації.

Читайте також: "Східне партнерство" бере курс на безпеку та вирішення конфліктів (відео)

Комюніке ж саміту ЄС недвозначно дає зрозуміти, що санкцій на випередження не буде. Документ чітко вказує, що зараз Євросоюз зосередиться на дипломатії, а санкції запровадять лише у відповідь на подальшу агресію.

І навіть президент Литви Гітанас Науседа, котрий є прихильником жорсткої політики щодо Росії, не погодився з Зеленським, що санкції постфактум будуть неефективними. "Ці санкції повинні стримати Росію від вторгнення або будь-якого іншого виду агресії проти України. Я думаю, це хороший інструмент, сильний політичний сигнал Росії", - зауважив він і висловив надію, що цього сигналу, поданого ЄС та іншими країнами, включно з США, буде достатньо для стримування РФ.

Які санкції ЄС готовий запровадити щодо Росії за агресію проти України?

Жоден з політиків на саміті Євросоюзу не розкрив можливих заходів проти РФ. "Наша позиція - дати потужний сигнал, але не розкривати, якою саме буде реакція. Не розкривати, що ми робитимемо, - це частина стратегії", - пояснив високопосадовець ЄС кореспонденту DW.

Готувати конкретні заходи й не було завданням саміту ЄС. Для цього існує Єврокомісія. І вона ще раніше підготувала п'ять сценарії з можливими санкціями щодо Росії - таке завдання Європейська рада дала їй ще у червні.

Читайте також: Саміту ЄС-РФ не буде: як у Брюсселі обговорювали ідею зустрічі з Путіним

Але оскільки ситуація змінюється, то, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, постала необхідність координувати можливі заходи з іншими країнами, зокрема США. "Це процес, який триває (…) Ми хочемо хороших відносин з Москвою, але на випадок подальшої агресії ми підготовлені", - запевнила вона.

Чому можливі варіанти не будуть публікуватися? Дипломат однієї з держав ЄС відповідає: "Якщо ми хочемо деескалації, то це буде неправильним сигналом". А один брюссельський чиновник пояснює, що якщо ЄС назве конкретні варіанти реакції за певні дії, то не лише зв'яже собі руки, але й може спровокувати Росію.

Читайте також: Війська РФ біля України: на що вони здатні та як реагують НАТО і ЄС?

Чи є у ЄС єдність довкола реакції на дії Росії?

Днями видання Bloomberg написало про розбіжності всередині Євросоюзу з приводу запровадження санкцій у разі агресії з боку РФ. Перед початком саміту ЄС і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про наявність розбіжностей з приводу санкцій "з деякими країнами Західної Європи".

Утім, заява Моравецького - це підтвердження загальновідомого факту, що у Західній Європі сповідують менш жорсткий підхід до санкційної політики щодо РФ, ніж у Центральній і Східній Європі. Але у питанні готовності до жорсткої реакції у разі агресії з боку Росії всі джерела DW серед дипломатів і чиновників ЄС запевняють у єдності всередині Євросоюзу.

У риториці різних країн об'єднання справді є відмінності. Так, президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи за підсумками саміту, не повторив погрозу санкцій. Замість цього він говорив про пошук політичного рішення шляхом діалогу та про допомогу Україні. А ось новий канцлер Німеччини Олаф Шольц, який давав пресконференцію удвох з Макроном, застереження Росії повторив. За його словами, тим, хто намагається змінити кордони в Європі, "повинно бути ясно, що їм слід очікувати відповідної реакції". І в цьому, уточнив Шольц, одностайні всі лідери ЄС, і він з Макроном зокрема.

За словами дипломата однієї з країн Євросоюзу, на тлі нарощування Росією військ біля кордонів України в ЄС навіть скоротилися розбіжності у поглядах на РФ. "Я впевнений на 100 відсотків - якщо Росія перетне межу, яку ми провели, то всі будуть готовими запровадити санкції, причому такі, від яких буде дуже боляче, зокрема й нам. Бо якщо санкції не шкодять тобі, то це не справжні санкції", - зауважило джерело. Де проходить ця межа? Цього в Євросоюзі також не збираються говорити зі стратегічних міркувань.

Дивитись відео 09:12

Нові санкції проти Росії: чи зупинить це вторгнення РФ в Україну? (14.12.2021)

Також за темою

UE chief Charles Michel meets with Polish prime minister Mateusz Morawiecki Photo: Piotr Molecki/East News President of the European Council Charles Michel attends a joint press conference with Polish prime minister Mateusz Morawiecki not pictured on November 10, 2021 in Warsaw, Poland. EU leader arrived in Warsaw to hold emergency talks with chief of Polish government regarding the deteriorating situation on Polish-Belarusian border due to the continuous migrants influx. EN_01501365_0094 PUBLICATIONxNOTxINxPOL

ЄС вирішив продовжити на пів року економічні санкції щодо Росії 17.12.2021

Рішення продовжити економічні санкції щодо Росії ухвалили одноголосно. Брюссель закликав Москву виконати мінські угоди.

(180524) -- BRUSSELS, May 24, 2018 () -- Photo taken on May 24, 2018 shows flags of Ukraine and European Union outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman is on a visit to European Union here on Thursday. (/Ye Pingfan)(zjl) |

В ЄС обіцяють швидкі санкції, якщо РФ піде на військові дії проти України 10.12.2021

Глави МЗС країн ЄС обговорять ситуацію з нарощуванням Росією своїх військ поблизу кордонів України. У Євросоюзі готують варіанти санкцій, щоби швидко їх запровадити, якщо РФ почне військові дії проти України.

15.06.2021 President Joe Biden, center, walks with European Council President Charles Michel, right, and European Commission President Ursula von der Leyen, during the United States-European Union Summit at the European Council in Brussels, Tuesday, June 15, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

Саміт ЄС-США: захист демократії від Росії та Китаю та підтримка України 15.06.2021

Джо Байден провів у Брюсселі саміт з керівниками Євросоюзу. Вони домовилися захищати демократію від Росії та Китаю, досягли згоди у найбільшому торговому спорі та не забули про Україну.

Реклама

Докладно

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц

Чи визначив саміт ЄС "ціну" за агресію Росії проти України?

Саміт ЄС одностайно пригрозив Росії потужними санкціями у разі подальшої агресії проти України.  

Газосховище німецької компанії E.On

Єврокомісія запропонувала реформу ринку газу

Пропозиції стосуються запасів газу у сховищах, зокрема в Україні, а також заборони довгострокових газових контрактів.  