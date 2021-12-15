Зеленський: Санкції потрібні до ескалації з боку Росії, а не після

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можливій ескалації збройного конфлікту зможуть запобігти санкції, запроваджені проти Росії на випередження. Про це він заявив під час шостого саміту "Східного партнерства" у Брюсселі у середу, 15 грудня, повідомляє кореспондент DW.

"Щодо санкційної політики скажу відверто: деякі держави, деякі лідери пропонують формат реагування на ймовірну ескалацію з боку РФ після неї. Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовірної ескалації - і тоді, мені здається, ймовірної ескалації може й не буде", - зазначив український президент на пресконференції після першого робочого засідання саміту.

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"Ми за мир"

Зеленський наголосив: Україна виступає за мирне врегулювання війни на Донбасі. "Україна готова до будь-якого формату перемовин з РФ щодо врегулювання цього процесу. Потрібне таке саме бажання зупинити війну з боку РФ", - зауважив президент. Він додав, що обговорив "нормандський формат" з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Водночас Зеленський хотів би, аби США відігравали більшу роль у переговорах і готовий до тристоронніх самітів з президентами Сполучених Штатів і Росії Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Президент України під час саміту "Східного партнерства" обговорював безпекові питання і з лідерами інших країн Євросоюзу. "Розглядається п'ять шляхів реакції (ЄС. - Ред.) на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що у нашої держави нема п'яти реакцій, у нас буде тільки одна реакція - ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках", - застеріг президент України.

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В Брюсселі український президент Зеленський (ліворуч) обговорює безпеку в першу чергу з партнерами по "норманському формату": Еммануелем Макроном (в центрі) та Олафом Шольцом

Дискусія про санкції

США та країни ЄС останній тиждень жваво обговорюють ймовірні санкції проти РФ вразі ескалації збройного конфлікту з Україною, згадуючи у загальних фразах про "високу ціну", яку може заплатити Росія. Втім конкретні кроки ніхто з європейських дипломатів поки що не називає. З найрадикальніших заходів, до яких може вдатися ЄС та США: відключення Російської Федерації від системи міжнародних платежів SWIFT та блокування проєкту "Північний потік-2".

У середу інформагенство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що попри заяви дипломатів в середині ЄС немає єдності у питаннях санкцій. Так, за даними агенства, найбільші країни - Німеччина, Франція, Італія та Іспанія - прагнуть сфокусуватись на переговорах з Москвою, тоді як інші держави вважають, що публічні заяви про санкції стримають агресію.

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