Очільник найбільшої фракції Європарламенту вимагає жорстких санкцій проти Росії

Лідер фракції Європейської народної партії (ЄНП) у Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) закликав розробити нові, жорсткіші санкції Євросоюзу щодо Росії у разі її потенційного вторгнення в Україну, заявив він в ефірі німецької медіакомпанії NDR у четвер, 16 грудня.

"Фактом є те, що на кордонах України розміщено понад 100 тисяч озброєних солдатів...Тому ми маємо підготуватися до виникнення найскладніших питань, і це означає, що в Європі...може знову розпочатися війна", - наголосив політик.

На таке можливе рішення президента Росії Володимира Путіна Євросоюз має відповісти радикальними економічними заходами, пояснив Вебер. Зокрема, може йтися про відключення РФ від міжнародної банківської системи, а також про відмову від введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2", зазначив політик.

Вебер: Використання військової сили як інструмента політики - табу в Європі

"Ми повинні з усією чіткістю роз'яснити Володимиру Путіну, що у разі використання ним військовослужбовців та війни як політичного інструменту, який в Європі є табу з часів Другої світової війни, будуть жорсткі економічні наслідки", - підкреслив керівник фракції європейських консерваторів. Також Вебер зауважив, що не може уявити запуск "Північного потоку - 2", "якщо Путін почне війну".

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Ситуація на кордоні Росії та України стане однією з головних тем на саміті ЄС, який пройде в Брюсселі 16 грудня і стане останнім у році, що минає.

Дискусія про санкції

США та країни ЄС останній тиждень жваво обговорюють імовірні санкції проти РФ у разі ескалації збройного конфлікту з Україною, згадуючи у загальних фразах про "високу ціну", яку може заплатити Росія. Втім, конкретні кроки ніхто з європейських дипломатів поки що не називає. З найрадикальніших заходів, до яких може вдатися ЄС та США: відключення Російської Федерації від системи міжнародних платежів SWIFT та блокування проєкту "Північний потік-2".

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У середу інформагенство Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що попри заяви дипломатів в середині ЄС немає єдності у питаннях санкцій. Так, за даними агенства, найбільші країни - Німеччина, Франція, Італія та Іспанія - прагнуть сфокусуватись на переговорах з Москвою, тоді як інші держави вважають, що публічні заяви про санкції стримають агресію.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ на кордонах може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.