Глава МЗС ФРН нині не бачить підстав для запуску "Північного потоку-2"

Нова міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) нині не бачить підстав для введення в експлуатацію суперечливого газопроводу "Північний потік-2". Цей газопровід поки що не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства, заявила Бербок у неділю, 12 грудня, в ефірі телеканалу ZDF. Крім того, за її словами, зрозуміло, що "у разі подальшої ескалації (російсько-українського конфлікту- Ред.) цей газопровід не може бути підключений до мережі". Це погодив колишній федеральний уряд зі США, уточнила глава МЗС ФРН.

У своїй угоді сторони німецької урядової "світлофорної коаліції" закріпили положення про те, що до енергетичних проєктів, до яких належить і "Північний потік-2", застосовується європейське енергетичне законодавство, наголосила Анналена Бербок. "І це означає, що у нинішньому вигляді цей газопровід не може бути схвалений, оскільки він не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства, а питання безпеки у будь-якому випадку залишаються не вирішеними", - наголосила вона.

Потрібні переговори

Бербок в інтерв'ю ZDF також зазначила, що визнання "суверенітету України залишається основою для всіх наших дій та для всіх переговорів" з Росією. При цьому глава МЗС ФРН наголосила, що "двері для переговорів завжди і в будь-який час відчинені". Країни, що входять до Великої сімки, виступають за повернення до "нормандського" формату переговорів, зазначила глава німецького зовнішньополітичного відомства.

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"Зараз ми перебуваємо на тій стадії, коли ми хочемо зробити все, щоб переговори могли відбутися знову, тому що переговори - найкращий та найнадійніший спосіб уникнути подальшої ескалації", - зазначила Бербок.

Останнім часом дедалі частіше повідомляється про скупчення російських військ на кордоні з Україною. За даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як заявляв нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч. Водночас у Кремлі всі звинувачення в підготовці можливого вторгнення відкидають.

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Як повідомлялося, минулого літа США та уряд Німеччини під керівництвом тодішньої канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) у спільній заяві застерегли Росію від "використання енергоресурсів як зброї або вчинення подальших агресивних дій проти України". У цьому випадку Німеччина "діятиме на національному рівні та на рівні Європейського Союзу і домагатиметься вживання ефективних заходів, включно з санкціями, для того, щоб обмежити можливості Росії у експорті в енергетичний сектор Європи, включно з експортом газу", йшлося у заяві.

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