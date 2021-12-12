 Блінкен: Важко уявити, що ПП-2 запрацює у разі нападу РФ на Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.12.2021

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Новини

Блінкен: Важко уявити, що ПП-2 запрацює у разі нападу РФ на Україну

Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" варто використовувати як важіль тиску на РФ у випадку її нападу на Україну.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен допустив використання ПП-2 як важіль тиску на Москву

Державний секретар США Ентоні Блінкен припускає використання "Північного потоку-2" як важеля впливу на Росію у випадку військової агресії проти України.

"Цим газопроводом у даний момент газ не транспортується. І це, насправді, важіль впливу на Росію", - сказав Блінкен в ефірі телеканалу NBC у неділю, 12 грудня, повідомляє Reuters.

За його словами, президент Росії Володимир Путін "хоче, щоб цим газопроводом рухався газ, якщо і коли його можна буде експлуатувати". "Дуже малоймовірно і важко уявити, що це відбудеться, якщо Росія відновить свою агресію проти України",  - наголосив держсекретар США.

Раніше повідомлялося, що в Білому домі розглядають широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT.  

США і ЄС обіцяють Росії "високу ціну" за агресію

Цими вихідними Ентоні Блінкен у Ліверпулі брав участь у зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Великої сімки. Міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві у неділю заявили, що військова агресія Росії проти України "потягне за собою масштабні наслідки та матиме серйозну ціну".

США і ЄС єдині в тому, що стосується підтримки України, написав у своєму твіттері у неділю держсекретар США. "Я зустрівся з верховним представником Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, ми обговорили наше чудове співробітництво та небезпечне нарощування сил зі сторін Росії. США та ЄС єдині в підтримці України та змусять Росію заплатити високу ціну, якщо вона вибере воєнну ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:G7: У разі вторгнення Росії в Україну будуть масштабні наслідки

7 грудня президенти Байден і Путін провели віртуальний саміт, під час якого американський лідер попередив президента РФ про "економічні та інші заходи" у разі нападу Росії на Україну.

Загроза нового вторгнення

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

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Байден попередив Путіна: РФ заплатить жахливу ціну у разі вторгнення в Україну

За словами американського президента Джо Байдена, він чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія заплатить "жахливу ціну" і стикнеться з потужними економічними санкціями у разі вторгнення в Україну.  

Німецький політик проти запуску "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну

Норберт Реттґен не уявляє запуску "Північного потоку - 2" у разі війни Росії з Україною. Він також виключає військову відповідь НАТО у разі вторгнення російських військ в Україну.  

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