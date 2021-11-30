Можливе вторгнення Росії в Україну: США і НАТО обговорили варіанти дій

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом варіанти дій Альянсу у разі вторгнення РФ в Україну, повідомляється у середу, 8 грудня, на сайті Держдепартаменту США.

Зокрема, Блінкен та Столтенберг розглянули варіанти дій НАТО у разі подальшої російської агресії проти України. Також вони обговорили розмову президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, яка відбулася 7 грудня.

Читайте також: Що кажуть в Україні про відеосаміт Байдена та Путіна

НАТО закликає РФ знизити напругу

Своєю чергою Столтенберг заявив, що вітає діалог Байдена і Путіна. "Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - цитує заяву Столтенберга, яку він зробив під час організованої у Берліні конференції про глобальний мир та безпеку в ХХІ столітті, агенція "Інтерфакс-Україна".

Він також укотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів стосовно України.

Читайте також: Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну

Відеосаміт Байдена та Путіна

Нагадаємо, віртуальний саміт лідерів США та РФ відбувся 7 грудня та тривав понад дві години. Байден у розмові з Путіним висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.

Також президент США підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав російську сторону до деескалації, а також до повернення до дипломатії.

Читайте також: Зеленський про розмову Путіна і Байдена: Позитивно, що вона відбулася

Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявляв про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". Напередодні саміту Байдена з Путіним він поговорив із Зеленським та запевнив його в непохитній підтримці України з боку США. У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.